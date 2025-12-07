Íê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤ë¡ÖÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÃË¡×¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÍê¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÈà»á¤Î¾ò·ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥â¥Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÍê¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«¥â¥Æ¤ë¡ØÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÃË¡Ù¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¤ª¼ò¤Ë¿ì¤¦¤È¿Í²û¤³¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¨¾å¼ê¤Ç¤¢¤ë
¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½÷À¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ëÃËÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¸¢¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏÅ·À¤ÎºÍÇ½¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²¼¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÃÀ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃ¯¤«¤ËÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÇ¤é¤ºÁÇÄ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÍ¶¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥º¥ÐÈ´¤±¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¤¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î¡Ö¿´¤Î³Àº¬¡×¤òÄÌ²á¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°¦´áÆ°Êª¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¦¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û±ÉÍÜ¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³èÇ½ÎÏ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡Ö»ä¤¬ÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀ¸³è¤¬¥ä¥Ð¤½¤¦¡×¤ÊÃËÀ¤ò¡¢¤Ä¤¤½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö»Å»ö¤À¤±¤ÏÍÇ½¡×¤Ê¤É¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û´¶Æ°Åª¤Ê±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¹¤°¤Ëµã¤¯¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡Ö»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡£Æ¬¤òÉï¤Ç¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ëÃËÀ¤â¡¢½÷¿´¤ò¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤Ê¤É¤ÎÉé¤Î´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½÷À¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿´¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¾ð¤±¤Ê¤¤¤Û¤Éµ¤¤¬¼å¤¤¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¤È¤³¤È¤óÍ¥¤·¤¤
¡Ö°Ò°µ´¶¥¼¥í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ç¤â¡¢Å°ÄìÅª¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½÷À¤Ëµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î½ÀÏÂ¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê½÷À¤«¤é¤âÀÜ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¸¤¤¬¶ì¼ê¡×¡ÖÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼åÅÀ¤¬¤¢¤ë
¡Ö¼å¤ß¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¯¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¡×¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¼å¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿Í¤ËÊ¹¤±¤ëÁÇÄ¾¤µ¤¬¤¢¤ë
¡Ö¿§¡¹¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤¦¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò±£¤µ¤º¸¬µõ¤Ë¶µ¤¨¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ë¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤è¤ê¡¢½ÀÆð¤ËÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬½÷À¤Î²û¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤À¤±¤Ï¼þ°Ï¤ËÅÁ¤ï¤ë
¡Ö¥Ø¥¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶ì¼ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄü¤á¤¿¤ê¤»¤º²¿»ö¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢½÷À¤Î¥Ï¡¼¥È¤òÄÏ¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡Ö¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î½÷À¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¿ÊÊâ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¿¤À¤Î¥À¥áÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤òÎÈ¤ËÁ°¿Ê¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Î¡ÖÍê¤ê¤Ê¤µ¡×¤â¹Í¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯7·î1Æü¤«¤é2Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
