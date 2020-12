オーディオストリーミングサイトの Spotify (スポティ)は、2020年に海外で最も再生された国内アーティストおよび楽曲 ランキング を発表した。海外で最も再生された国内アーティストは LiSA 、楽曲はTVアニメ『鬼滅の刃』主題歌「紅蓮華」であった。Spotifyは世界で最も人気のあるオーディオ ストリーミングサービス。世界92の国と地域で1億4400万人以上のSpotify Premium会員を含む3億2000万人以上のユーザーが利用している。今回、Spotifyは2020年に海外で聴かれた日本の音楽ランキングを発表した。集計期間は2020年1月1日から11月27日だ。海外で最も再生された国内アーティスト1:LISA2:RADWIMPS3:ONE OK ROCK4:米津玄師5:久石譲6:林ゆうき7:Aimer8:いきものがかり9:TK from 凛として時雨10:FLOW海外で最も再生された国内アーティストの楽曲1:「紅蓮華」LiSA2:「unravel」TK from 凛として時雨3:「シルエット」KANA-BOON4:「ブルーバード」いきものがかり5:「Tokyo Drift (Fast & Furious) - From "The Fast And The Furious: Tokyo Drift" Soundtrack」Teriyaki Boyz6:「ピースサイン」米津玄師7:「summertime」cinnamons, evening cinema8:「crossing field」LISA9:「狂乱 Hey Kids!!」THE ORAL CIGARETTES10:「Black Catcher」ビッケブランカ「海外で最も再生された国内アーティスト」では、昨年4位だったLiSAが順位を伸ばし、1位に輝いた。「海外で最も再生された国内アーティストの楽曲」の1位もLiSAの「紅蓮華」で、アニメ『鬼滅の刃』の世界的な人気の高さがうかがえる。「海外で最も再生された国内アーティスト」ランキング常連のRADWIMPSは、映画『君の名は。』や『天気の子』の主題歌がよく聴かれているという。またSpotifyでは、アニメの主題歌だけでなく、サントラ収録曲もプレイリストを通じて世界で広く聴かれて いることから、今年配信開始となったスタジオジブリ作品の関連楽曲を多く手がけた久石譲が5位に、『僕のヒーローアカデミア』や『ハイキュー!!』など様々なアニメの楽曲で知られる林ゆうきが6位にランクインした。林ゆうきの楽曲はアメリカで最も再生され、再生回数は日本での約5倍となっている。最も再生された楽曲では、アニメ関連楽曲がトップ10のうち8曲を占めた。2位にランクインしたTK from 凛として時雨の「unravel」はアニメ『東京喰種トーキョーグール』のオープニングテーマで、同ランキングでは2018年に3位、2019年に2位と、3年連続でTOP3入りを果たしており、Spotify上で再生回数は1億回を突破している。3位、4位にはKANA-BOONの「シルエット」、いきものがかりの「ブルーバード」と、いずれも『NARUTO -ナルト-』関連の楽曲が続いた。7位の「summertime」はTikTokで話題になり、東南アジア各国のSpotifyバイラルチャートにランクインし注目を集め、再生回数を伸ばした。最も再生された国は、アメリカ、インドネシア、フィリピンの順であった。