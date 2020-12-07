2021Ç¯1·î¤«¤éÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤è¤ê¡¢Âè2´ü¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£



¢£TV¥¢¥Ë¥áTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¸¶ºî¡§Çò°æ¥«¥¤¥¦¡¦½Ð¿å¤Ý¤¹¤«(½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ ´©)

´ÆÆÄ¡§¿À¸Í¼é

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§ÂçÌîÉÒºÈ¡¦Çò°æ¥«¥¤¥¦

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ:ÅèÅÄÏÂ¹¸

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÈÄ°æ´²¼ù

Èþ½ÑÀßÄê¡§ÃÓÅÄÈËÈþ(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)¡¦Âçµ×ÊÝ½¤°ì(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)¡¦Í§Ìî²ÃÀ¤»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)¡¦¾èËöÈþÊæ(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃÓÅÄÈËÈþ(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)¡¦´Ý»³Í³µª»Ò(¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥à¥µ)

¿§ºÌÀß·×¡§²£ÅÄÌÀÆü¹á

»£±Æ´ÆÆÄ¡§±öÀîÃÒ¹¬(T2studio)

CG ´ÆÆÄ¡§¿ÀÅÄ¿ðÈÁ

ÊÔ½¸¡§¾¾¸¶Íý·Ã(À¥»³ÊÔ½¸¼¼)

²»³Ú¡§¾®Èªµ®Íµ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§À¶¿å¾¡Â§

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CloverWorks

¢£TV¥¢¥Ë¥áTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¥­¥ã¥¹¥È

¥¨¥Þ¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì

¥ì¥¤¡§°ËÀ¥çýè½Ìé

¥É¥ó¡§¿¢ÌÚ¿µ±Ñ

¥®¥ë¥À¡§Lynn

¥Ê¥Ã¥È¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á

¥¢¥ó¥Ê¡§³ýÌî°¦°á

¥È¡¼¥Þ¡¦¥É¥ß¥Ë¥¯¡§ÆüÌî¤Þ¤ê

¥é¥Ë¥ª¥ó¡§¿¹Í¥»Ò

¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥Þ¥ë¥¯¡§ÀÄ»³µÈÇ½

¥Õ¥£¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡§²ÏÌî¤Ò¤è¤ê

¥í¥Ã¥·¡¼¡§ÎÓ¸Ý»Ò

¥¸¥§¥ß¥Þ¡§µ×±ó¥¨¥ê¥µ

¥¤¥Ù¥Ã¥È¡§Çò¾ë¤Ê¤ª

¥½¥ó¥¸¥å¡§¿ÀÈø¿¸°ìÏº

¥à¥¸¥«¡§¼ï粼ÆØÈþ

TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡ÙÂè2´ü¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£

(C)Çò°æ¥«¥¤¥¦¡¦½Ð¿å¤Ý¤¹¤«¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ