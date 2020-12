【今週スタートの海外ドラマ】『フルハウス』あの人主演のミステリーに、エミー賞17ノミネートの秀作が初放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は映画スターのサム・ロックウェルとミシェル・ウィリアムズがW主演を務める話題作に、ロシア発の豪華歴史ドラマの新シーズン、『フルハウス』のロリ・ロックリンが主演を務めるミステリードラマなどが日本初放送となる。お見逃しなく!

■12月7日(月)

・『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン3(AXN)

現在と過去を交差させて紡ぐ感涙のヒューマンドラマの最新シーズンが日本初放送。ピアソン家の3人の子どもとその両親の人生を綴り、家族の絆を軸とした感動と驚きあふれるストーリーにより、見る者の心を揺さぶってきた本作。これまでは、<現在>と<過去>を巧みに交差させながら、登場人物たちに起きた人生を描いてきたが、シーズン3では<未来>が加わる。

■12月10日(木)

・『エカテリーナ』シーズン1〜3(チャンネル銀河)

歴代のロシア皇帝の中で最長在位を誇り、最も領土を拡大するという輝かしい功績を残した最強の女帝エカテリーナ。「王冠をかぶった娼婦」「夫殺しの王位簒奪者」といわれ、愛人が21人とも300人ともいわれる彼女の波乱に満ちた生涯を豪華絢爛なロマノフ王朝に潜む愛欲と権勢、策謀とともに描いた宮廷歴史ドラマ。

日本初放送となるシーズン3では、「プガチョフの乱」とよばれる大規模な農民反乱や、前女帝エリザヴェータの皇女と称する新たな敵との戦いが描かれる。

■12月11日(金)

・『ザ・ワイルズ 〜孤島に残された少女たち〜』(Amazon Prime Video)

飛行機事故で無人島に不時着した様々な生い立ちのティーンエイジャーの少女たちが、閉鎖的な世界での共同生活を余儀なくされた様子を描くサバイバルドラマ。Amazonオリジナル作品初、第1話をYouTubeにて限定配信が決定し、Prime Video会員でない人も視聴可能だ。

■12月12日(土)

・『フォッシー&ヴァードン 〜ブロードウェイに輝く生涯〜』(WOWOWプライム)

生涯にわたり、ショービジネスと私生活の両方で関係を持ち続けたブロードウェイと映画界の両方で活躍した伝説のボブ・フォッシーと、トニー賞に4度も輝いたブロードウェイの名女優グウェン・ヴァードンの夢とロマンスの人生に迫る。

第71回エミー賞で17ノミネートを果たし、主演女優賞(ミシェル)を含む4部門で受賞した本作でW主演を務めるのは、『スリー・ビルボード』でアカデミー賞助演男優賞に輝いたサム・ロックウェルと、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』などでアカデミー賞に4度ノミネートされたミシェル・ウィリアムズ。

■12月13日(日)

・『ガレージセール・ミステリー アンティーク探偵ジェニファー』(AXNミステリー)

アンティーク・ショップのオーナーが、アンティークを見極める鋭い眼力と行動力で事件を解決! 『フラーハウス』のベッキー役で知られるロリ・ロックリンが主演を務めるミステリードラマがついに日本初放送。

ロリが演じる本作の主人公ジェニファー・シャノンは、夫と子どもたちと幸せな生活を送っているアンティーク・ショップのオーナー。ガレージ・セール(個人が不要品を自宅のガレージや庭先などで売り出すこと)に足繁く赴いては価値のあるアンティークを見極め買い付けている、お宝探しのプロ。そんな彼女の周りではなぜか毎度事件が発生! もともとミステリー好きのジェニファーは、周囲の心配も顧みず、毎回事件に首を突っ込んでいくが、アンティークを見極める優れた眼力と洞察力、そして、行動力で事件を解決していく。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『エカテリーナ』シーズン3 ©Cosmos studio LLC , 2019, VGTRK, 2019/Amazon Prime Video『ザ・ワイルズ 〜孤島に残された少女たち〜』/『フォッシー&ヴァードン 〜ブロードウェイに輝く生涯〜』(C)2019 Twentieth Century Fox Film Corporation and FX Productions, LLC. All rights reserved. /『ガレージセール・ミステリー アンティーク探偵ジェニファー』(c) 2018 Bargain Street Productions XIII LTD. (All Rights Reserved)/CASE OF MURDER- (c) 2017 Bargain Street Productions XIII LTD. (All Rights Reserved)