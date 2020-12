あなたらしく美しいカラダをつくる、ピラティストレーナーTOMOKOです。『ポジティブボディーメイク vol.126』ご覧いただきありがとうございます。

今週のメッセージ

あなたの愛する人生を生きなさい、あなたの生きる人生を愛しなさい

− ボブ・マリー(レゲエミュージシャン) −

Love the life you live. Live the life you love. なんて素敵な詞なんでしょう^ ^ 今週も口角上げてSmileで♪

背筋エクサで「ねこ背」「フェイスライン」を改善

厚手の洋服や重い上着を着ることが増えてくると、普段から丸くなりやすい背中がさらにねこ背になり、老けて疲れた印象になりがち…。

私はセーターやコートを着る季節、少しでも小顔に見えるよう(笑)背中のエクササイズを意識して行うようにしていますよ。

ねこ背になると顔が前に突き出て顔が大きく見え、フェイスラインがたるんでぼやけた印象に。また、背中や肩の筋肉は顔や首の筋肉に直接つながっているので、背中の固さやコリ、筋力低下は顔の筋肉低下にもつながります。ぜひ覚えておいてくださいね^ ^

それでは早速、ねこ背とフェイスラインを改善する背中のエクササイズをご紹介しますね♪ (※動画でもわかりやすくご紹介しています。記事下のリンクからご覧ください)

1. うつ伏せになり、両手をバンザイのように伸ばします

2. 息を吐きながら両ひじを曲げ、脇に引き寄せ背面を反らせる

3. 息を吸いながら(1)の姿勢に戻る

4. (1)〜(3)のひじを曲げたり伸ばしたりする動きを10回行う

5. インターバルを入れながら、合計3セット30回を目標に繰り返す

ポイント

時間帯:疲れた背中がほぐれる夜のリラックスタイムに回数:目標は3セット30回ですが、最初は10回からスタートして、徐々に回数を増やしてみてください注)腰が痛い方は無理をせずお休みしましょう

いかがでしたか?このエクササイズは筋トレと一緒に背中のストレッチも兼ねているのでなかなかキツいです…笑

その分2週間ほど続けると、背中の筋力と顔の表情筋に効果が感じられるはず!ぜひ続けてみてくださいね^ ^

※撮影:あなたらしく美しい体へ|アライントモコピラティス代々木公園

