基本的に情報が多いのは良いことですが、知らなくても良かったと思うこともあります。

「あなたが知って後悔していることは何ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

What was a fact that you regret knowing?

●狂犬病になると、どのように死ぬか。

症状が出たら、もうすでに死んでいる。



↑これが理由でコウモリにひっかかれたとき、すぐに治療に行ったんだ。ぐずぐずしてはならない。



●チェーンソーは元は手術の道具として作られた。



↑しかも難産を助けるため。これはジョークではない、検索するとわかる。



●麻酔はいつも効くわけではない。弟に腎臓を提供した同僚が、手術の間ずっと動けず、叫べず、でも痛は全てあった。その後、そこから立ち直るのに何か月もかかっていた。



●人体がコラーゲンを作るときにビタミンCを使う。そのコラーゲンは皮膚同士をくっつけて瘢痕組織(はんこんそしき)を作る。そのため壊血病になると古傷が開く。



●タコのペニスは触手の1つである。なのでシーワールドやどこかでタコを触ると、タコのペニスをいじっている可能性がある。



●父と自分は面白半分でDNAテストを受けた。親子の関係は0%だった。



↑それは直接、子供に養子だと伝えたくないときのライフハックだな。



●動脈瘤は誰にでもいつでも理由なく起こり、理由もなく破裂する。



●体には何百万、何千万の生物が棲んでいる。彼らにとって、あなたがギャラクシーである。



●80年代まで医者は、赤ちゃんを手術するとき麻酔なしでやっていた。赤ちゃんは痛みを感じないと思われていた。



●自分の誕生日は、完璧に父親の誕生日から9か月後だってこと。



●サナダムシの顔は絶対的に怖い。



↑おい、なんで検索させるんだよ?

(サナダムシ 顔 - Google画像検索)



●いつ、どの瞬間でも愛する人を失うことがあるってこと。

みんな知ってることだけど、数回体験すると鋭く意識するようになる。事故や流産、心臓発作などね。



●めちゃくちゃ好きだった子が、オレに誘われたがっていたこと。4年くらい経ってから知った。



●過去に駆けつけた首つり自殺全てに、自殺してから気絶するまでに後悔の跡が現場に残されていたこと。

彼らがもう元に戻れない状態で何を考えていたかは想像もつかない。ドキュメンタリーでゴールデンブリッジに飛び込んだ人のように、いつも後悔してると思う。



●自分の本当の母親が姉だと知ったこと。



知らぬが仏という言葉が心に刺さりますね。