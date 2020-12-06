¤â¤¦µö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡¡ºÊ¤¬ÉÔÎÑÉ×¤Ë²¼¤·¤¿¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ëÀ©ºÛLINE¡×3¤Ä
¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¯½ý¤Ä¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÈ³¤òÍ¿¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÉÔÎÑÉ×¤ËÀ©ºÛ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¥¨¥°¤¤LINE¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦ÄÍÅÄËÒÉ×
¡Öº£Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤È·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò
¡ÖÍ§¿Í¤Î¥¿¥ì¥³¥ß¤«¤é¡¢É×¤¬É÷Â¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯³Ð¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î½÷ÀÌÜÅö¤Æ¤Ç·î1²ó¤Û¤ÉÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÉµÚ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤ÏÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¥¬¥Þ¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Èà¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡£º£²ó¤Ï»ä¤¬²È¤Ç¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÉ×¤Î·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
Èà¤ÏÀÄµû¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Î»É¿È¡¢¥µ¥Ð¤Î¼ÑÉÕ¤±¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÀÄµû¤ò»È¤¤¡¢Èà¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Èº£Æü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£Á´Éô¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡É¤ÈLINE¤Ç¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÁ³Èà¤ÏÅÜ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÀÄµû¤è¤ê¤âÀÄ¤¤´é¤ÇÌÛ¡¹¤È¿©¤Ù»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¥á¥°¥ß(²¾Ì¾)/30ºÐ
ÃÂÀ¸Æü¤Ë·ù¤¤¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ð¤«¤êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¿©¤Ù¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Èà¤ËÄø¤è¤¯¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡ß¡ß¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉ×¤¬²È¤ÇÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Á¥é¥Ã¤ÈÇÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢Â¾¤Î½÷À¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2²ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£
²¿¤«»ÅÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¾ì½ê¤Ï»ä¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»Ä¾Á°¡¢¡È¡ß¡ß¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈLINE¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤½¤Î½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¡£
»ä¤¬Éô²°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»»þ´Ö¤ò1»þ´Ö¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¡¢Èà¤¬´éÌÌÁóÇò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¥è¥¦¥³(²¾Ì¾)/36ºÐ
É×¤ÏLINE¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ó¤À¤Ï¤º¡£ÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿1»þ´Ö¤«¤é¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉ×¤ÎLINE¸íÁ÷¿®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÉÔÎÑ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«À©ºÛ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°»Å»ö¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÊý¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸Å¤¤¡¢±Ø¤«¤é±ó¤¯É÷Ï¤¤Ê¤·¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤Ò¤ÈÉô²°Âß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÄ«¡¢É×¤Î½Ð¶ÐÁ°¤Ë²È¤Î¸°¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¸ò´¹¤·¡¢Èà¤¬²ñ¼Ò¤ËÃå¤¤¤¿¤³¤í¡¢LINE¤Ç¡ÈÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢ÃÏ¿Þ¤È°ì½ï¤ËÁ÷¿®¡£
¡È¤½¤Á¤é¤Ë¤ªµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤Ï¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿ôÆü¤Ï¤½¤³¤«¤é¿¦¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£1½µ´Ö¤Çµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬(¾Ð)¡×¥¢¥ä¥á(²¾Ì¾)/35ºÐ
¼«Ê¬¤«¤é²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤è¤ê¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶¨ÎÏ¼Ô¤â¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Ê¾å¡¢¡ÈºÊ¤¬ÉÔÎÑÉ×¤Ë²¼¤·¤¿¥¨¥°¤¹¤®¤ëÀ©ºÛLINE¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÎÑ¤ò¤µ¤ì¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Èà¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ï¸·¶Ø¡£¤Û¤É¤è¤¯È¿¾Ê¤òÂ¥¤¹ÄøÅÙ¤Î¤ª»ÅÃÖ¤¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
©Rachata Teyparsit/EyeEm/gettyimages