ジャスティン・ビーバーとコラボした「Stuck with U」や、レディー・ガガとコラボした「Rain on Me」が好調のアリアナ・グランデ。プライベートでもボーイフレンドとハッピーな生活を送っているようだ。インスタグラムにてキスショットを公開した。アリアナは「人生のいくつかのこと」とキャプションを添えて、プライベート感あふれる写真の数々を公開。1枚目は空に浮かぶ月、2枚目にクリスマスのデコレーション、そして3枚目に、交際中のダルトン・ゴメスとのモノクロのキスショットを紛れ込ませている。2人のラブラブな様子に、ファンからは「ハートがとろけたわ」「OMGあなたとダルトンはとってもキュートね」など、たくさんのコメントが寄せられた。Peopleによると、アリアナとダルトンは今年1月からデートをしており、このコロナ禍は米ロサンゼルスのアリアナの自宅で一緒に過ごしていたという。5月には、自主隔離中に撮影された「Stuck with U」のミュージック・ビデオにダルトンが出演し、関係がオープンに。その中で、ダンスやハグなど2人のスウィートな姿が公開された。また、「Rain on Me」のプロモーション動画にもダルトンが出演している。6月には、アリアナのインスタグラムにダルトンが初めて登場。さらに同月27歳の誕生日を迎えたアリアナは、バースデーパーティーでダルトンがアリアナの頬にキスする写真などを披露していた。引用:「アリアナ・グランデ」インスタグラム(@arianagrande)