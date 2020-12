やっぱりクリスマスはアガサ・クリスティー！『そして誰もいなくなった フランス版』も日本初放送

2020年はアガサ・クリスティーにとって生誕130周年、作家デビュー100周年。そんな記念すべき年の締めくくりも、例年通り、日本初放送のタイトルを含めて"ミステリーの女王"の番組が一挙放送される。

AXNミステリーで12月19日(土)にスタートする特集「アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント」。計6作品が放送される中、日本初放送となるのが『そして誰もいなくなった フランス版』だ。

1939年に発表されて以来、クリスティーの代表作である傑作ミステリーを、フレンチ・ホラーの鬼才パスカル・ロジェ(『MOTHER マザー』『マーターズ』)が今年映像化した最新作だ。舞台をカリブ海の"悪魔島"と呼ばれる孤島に置き換え、現代風に大胆にアレンジ。謎の孤島に集められた見ず知らずの男女10人が、一人、また一人と消えていく...!

そのほかには、同じく日本初放送となる英BBC製作の『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』や、ミス・マープルの複数エピソードを大胆にアレンジした『アガサ・クリスティー 復讐の女神』、映画『アガサ・クリスティー ねじれた家』、さらに『名探偵ポワロ』と『アガサ・クリスティー ミス・マープル』の全話が放送となる。







なお、今回の特集を記念してプレゼントキャンペーンが12月31日(木)まで実施中。クリスティーによる傑作ミステリー原作の新訳本セットや、限定版オリジナルトートバッグ、スパークリング・ワインが当たるチャンスをお見逃しなく。詳細のご確認・応募はhttps://www.mystery.co.jp/present/agatha_xmaspresent_2020)をチェック!

■特集「アガサ・クリスティーからのXmasプレゼント」放送情報

AXNミステリーにて12月19日(土)スタート

・『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』(全2話)

...12月20日(日)22:30より日本独占初放送

・『そして誰もいなくなった フランス版』(全6話)

...12月20日(日)16:30より日本独占初放送

・『アガサ・クリスティー 復讐の女神』(全16話)

...12月19日(土)19:55スタート

・映画『アガサ・クリスティー ねじれた家』

...12月20日(日)14:25よりCS初放送

・『名探偵ポワロ』(全70話)HD二カ国語版

...12月26日(土)6:00より一挙放送

・『アガサ・クリスティー ミス・マープル』(全23話)HD二カ国語版

...12月31日(木)6:00より一挙放送

