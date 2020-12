映像配信サービス「dTV」にて2021年1月15日(金)より独占配信されることが発表されていた「銀魂」新作アニメ特別編のタイトルが、「銀魂 THE SEMI-FINAL」に決定。あわせて描き下ろしのキービジュアルも解禁となった。

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

dTVにて2021年1月15日(金)より独占配信される「銀魂 THE SEMI-FINAL」は、2021年1月8日(金)公開のアニメーション映画『銀魂 THE FINAL』の前日譚を描いた内容になる予定で、映画公開後にその前日譚を配信するという、まさかのサプライズになっている。映画本編のみでも楽しめる『銀魂 THE FINAL』だが、前日譚を見て映画を観るとより一層「銀魂」の世界を楽しめること必至だ。

全2話で構成され、第1話を2021年1月15日(金)19:00、第2話を2021年1月20日(水)19:00より配信することも決定。内容は続報を待とう。さらに、dTVでは現在配信中のTVアニメ「銀魂」シリーズ第1期〜第4期、劇場版2作品など「銀魂」関連作を視聴したdTV会員様を対象に、『銀魂 THE FINAL』の劇場鑑賞券(ムビチケ)を抽選で100名様にプレゼントするキャンペーンも実施(※キャンペーン期間:2020年12月4日(金)〜2020年12月13日(日))。詳細は「銀魂 THE SEMI-FINAL」特設ページ(https://video.dmkt-sp.jp/ft/s0007147)をチェック。

杉田智和(坂田銀時 役)コメント

dTVさんに足向けて寝られないパワーバランスが確固たるものになりましたね。

阪口大助(志村新八 役)コメント

一度劇場を観て、それから前日譚を楽しんで、改めて映画館に足を運んでもらおうという魂胆では(笑)

釘宮理恵(神楽 役)コメント

!?てっきり、映画公開前の配信かと思っていました。これは、しっかり映画を楽しんだ後に前日譚をご覧いただき、再び映画を!!という流れができていますね。やりますね!

千葉進歩(近藤勲 役)コメント

劇場版のファイナルらしいファイナルで終わってからの時を戻そう的なスケジュール!に銀魂らしさを感じました。映画版の収録では前日譚のお話を知らなかったので、しんみりしながら終了挨拶をしたら「まだありますので」の軽妙な返し。その時はとても嬉しかったのですが、後々またやられた感が湧いてきました(笑)

中井和哉(土方十四郎 役)コメント

映画でちゃんとした終幕があってからのこのエピソード。なにかこう、意地でもしんみりさせるものかというような、銀魂という作品の「業」みたいなものを感じます。

鈴村健一(沖田総悟 役)コメント

嬉しかったですね。銀魂はここまできたら原作のすべてを映像化するべきだと思っているので(笑)

「銀魂 THE SEMI-FINAL」

配信日:第1話 2021年1月15日(金)19:00〜/第2話 2021年1月20日(水)19:00〜

配信話数:全2話

