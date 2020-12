構成変更で成功？『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』がシーズン7へ更新！

大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』は来たるシーズン11で終了することが決まっているが、スピンオフ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』はまだそれに続くことはないようだ。米AMCで10月からシーズン6が放送されている同作は、シーズン7へ更新されることが発表された。

これは同作の公式Twitterが明かしたもの。「過去は死んだ...しかし未来は明るい。『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』はシーズン7に戻ってくる」と、シーズン6のキャッチコピーを一部引用しながら新シーズン製作が決まったことを公表した。数日前にこのフランチャイズを統率するスコット・M・ギンプルがシーズン7の脚本執筆を始めているとコメントしていたが、それが正式に認められた格好だ。

The past is dead... but the future is bright. December 3, 2020