新型コロナウイルス感染拡大の影響により公開が延期されていた『るろうに剣心』シリーズ最新作『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』の新たな公開日が決定。2021年4月23日に「The Final」、同年6月4日に「The Beginning」が公開される。併せて、主演の佐藤健のアクションシーンを収めた新たな特報も到着した。本作は、和月伸宏の漫画『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(集英社ジャンプコミックス刊)を大友啓史監督が実写化した劇場版シリーズ。「最終章」では、原作の最後のエピソード「人誅篇」をベースに、シリーズ最恐の敵・縁(新田真剣佑)との究極のクライマックスを描く「The Final」と、原作では剣心が過去を語るかたちで物語が進む「追憶篇」をベースに<十字傷の謎>に迫る「The Beginning」の2部作を描く。シリーズの主演・佐藤をはじめ、武井咲、青木崇高、蒼井優、土屋太鳳、江口洋介らが続投。新田真剣佑、有村架純ら新キャストも出演する。観るものを圧倒してきた超絶アクションシーンは本作でも健在。解禁された特報2では、大勢の敵の前では壁を走り、一騎打ちではシリーズ最恐の敵・縁と激しく斬り結び、宙を舞う佐藤の姿がインパクト抜群の映像となっている。映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は2021年4月23日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は2021年6月4日より全国公開。