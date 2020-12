一時期より減ってはいるものの、いまだに大胆な行動をして注目を集めようとするユーチューバーは多い。海外には橋の上から飛び降りて大怪我を負ったユーチューバーがいる。アメリカ・テキサス州で、ユーチューバーの若い男性が約100フィート(約30メートル)の高さの橋の上から身一つで飛び降りた動画を自身のYouTubeチャンネルに投稿し、物議を醸していると海外ニュースサイト『New York Post』と『THE Sun』が11月30日までに報じた。動画は11月27日に投稿されたが、現在は削除されている。それでもYouTubeを観た人が何らかの方法で動画を共有し、SNSで拡散され続けている。 >>「閉店の2分前に注文」雑にハンバーガーを作る動画をTikTokに投稿、批判が殺到<< ​​​報道によると動画には、同州に流れるコロラド川に架かる橋から飛び降りようと、男性がカメラを構えて動画を撮影している別の人物とともに、車でコロラド川に向かう様子から始まっているという。男性は車の中で「この動画が、あなたが夢を追いかけるきっかけになってほしい」と語っていた。その後の動画には、男性が川に到着すると、川に架かるアーチ状の橋の、アーチ部分の一番高いところに登り、そこから川に向かって飛び降りる様子が映っている。男性はハーネスなどをつけておらず、身一つで飛び降りている。男性がどのようにして登ったのかは動画には映っておらず、不明である。男性が飛び降りる様子は、同行していた撮影者が遠くから撮影していた。動画の中で男性は、頭から川に落ちているが、たまたま水上にいたボートに乗っていた人によって救助される様子も動画に映っている。動画の中で、その後男性は病院に運ばれ頭蓋骨骨折と診断されたと明かしている。動画はYouTubeに投稿されたが、利用規約違反を理由にすぐに削除された。なお、報道によると、男性は3日間入院したが、現在は退院して回復に努めているそうだ。『THE Sun』によると、コロラド川に架かる橋から飛び降りることは違法だが、男性が飛び降りたことに関して警察が捜査を開始しているかどうかは不明だという。このニュースが世界に広がると、ネット上では「もし落下地点に人がいたら大事故になっていた。馬鹿げた行為」「また無茶をするユーチューバーが出た。こういうユーチューバーは厳しく取り締まるべき」「この動画が夢を追いかけるきっかけになるわけがない。精神に異常がないか疑う」などの声が挙がっていた。海外には高所から飛び降りたユーチューバーがほかにもいる。ウクライナに住むユーチューバーの当時15歳の少年が、14階建てのビルから自家製のパラシュートを使って飛び降り、死亡したと海外ニュースサイト『Tribunist』が2018年12月に報じた。同記事によると、少年は自家製のパラシュートをつけ、高さ約140フィート(約42メートル)の14階のビルから飛び降りたという。自家製のパラシュートが具体的にどのようなものだったかは明かされていないが、パラシュートと呼ぶには明らかに不十分だったそうだ。少年は背中から地面にたたき付けられ、即死した。地上には多くの大人がいて、少年の挑戦を応援していた。地上で応援する大人の中には、少年の母親もいたという。地上にいた大人や母親が罪に問われたかどうかは明かされていない。YouTubeのガイドラインが厳しくなったことにより、最近では不適切な動画はすぐに削除される傾向にある。それにもかかわらず、YouTubeを通じて無謀な挑戦をしようとするユーチューバーは後を絶たないようだ。記事内の引用について YouTuber ‘chasing dreams’ fractures skull during jump from Texas bridge」(New York Post)よりhttps://nypost.com/2020/11/30/youtuber-fractures-skull-during-jump-from-texas-bridge/「DEADLY STUNT YouTuber shatters skull jumping off 100ft bridge with no bungee after posting ‘there’s no fun in living a normal life’」(THE Sun)よりhttps://www.the-sun.com/news/1880916/youtuber-shatters-skull-jumping-100ft-bridge/「YouTuber Jumps from Building Using Homemade Parachute. It Never Opens.」(Tribunist)よりhttps://tribunist.com/news/youtuber-jumps-from-building-using-homemade-parachute-it-never-opens-video/