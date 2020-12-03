ÃæÆü¤¬¿·³°¹ñ¿Í2Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½
¢¡ Ãæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤ÈÃæµ÷Î¥Ë¤¤ò³ÍÆÀ
¡¡ÃæÆü¤Ï3Æü¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥µ¥ê¥ªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê2Ì¾¤È¤Î·ÀÌó¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆMLB¤Ç69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥óÅê¼ê¡Ê¸µ¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯´ÆÆÄ¡¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.10¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡¢MLBÄÌ»»¤Ç¤Ï69ÅÐÈÄ¤Ç6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.00¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨¤ÏMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï66»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.076¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢2019Ç¯¤Ï3A¤Ç119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.308¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢83ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï3Æü¡¢¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥µ¥ê¥ªÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¬¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¡Ê28¡Ë¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê2Ì¾¤È¤Î·ÀÌó¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆMLB¤Ç69»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥í¥µ¥ê¥ª¤Ï¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥óÅê¼ê¡Ê¸µ¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ë¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯´ÆÆÄ¡¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨8.10¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡¢MLBÄÌ»»¤Ç¤Ï69ÅÐÈÄ¤Ç6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.00¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¬¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£µ¨¤ÏMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»¤Ç¤Ï66»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.076¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢2019Ç¯¤Ï3A¤Ç119»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.308¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢83ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£