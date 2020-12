『マンダロリアン』ベビーヨーダの本当の名が明らかに！だが数カ月前にリークされていた

Disney+(ディズニープラス)による『スター・ウォーズ』の実写版ドラマ『マンダロリアン』の人気キャラクター、ベビーヨーダこと"ザ・チャイルド"の本当の名前が明かされた。だが、その数カ月前にSNSで同情報がリークされていたことが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。(※本記事は、『マンダロリアン』シーズン2最新話のネタばれを含むのでご注意を!)

シーズン2の第5話「チャプター13:ザ・ジェダイ」で、ベビーヨーダこと"チャイルド"の本名と出世の秘密が明かされた

11月27日(金)に配信されたシーズン2第5話「チャプター13:ザ・ジェダイ」では、ロザリオ・ドーソン(『Marvel デアデビル』)演じるパダワン(ジェダイになるためにジェダイ・オーダーで訓練を積むフォース感知者)のアソーカ・タノが、ベビーヨーダの本当の名前が"グログ"であると明かした。(アソーカ・タノはアニメシリーズ『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』の主要キャラクターで、アナキン・スカイウォーカーの唯一のパダワン。未熟な子どもからジェダイのあるべき姿へと成長を遂げた)

ところが、今年9月に海外掲示板サイト「Reddit」で"Denim__Dan"と名乗るユーザーが、『スター・ウォーズ』に関するリーク情報を投稿するスレッドに、「ベビーヨーダの名前が"グログ"だと友だちから聞いた」と書き込んでいたのだという。

同ユーザーは、「私の友人にはハリウッドでスタントマンを務める親戚がいて、彼は『マンダロリアン』シーズン1&2で働いていました」と綴り、シーズン2でベビーヨーダの名前が明かされ、ザ・チャイルドの名前はグログだとコメントしていたとのこと。

また、アソーカ・タノはベビーヨーダの本名だけでなく、「グログは自分で道を選ぶかもしれない。彼がフォースを通して手を差し伸べるなら、ジェダイが彼の存在を感じて探しに来る可能性がある」と述べ、マンダロリアン(ペドロ・パスカル)にジェダイ寺院がある惑星タイソンにグログを連れていくことを提案した。

シーズン2にはアニメシリーズ『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』に姿を見せたボ=カターン・クライズも登場。アニメ版で同役の声を担当したケイティ・サッコフ(『バトルスター・ギャラクティカ』)が続投している。その他、ティモシー・オリファント(『JUSTIFIED 俺の正義』)、マイケル・ビーン(『ターミネーター』)、テムエラ・モリソン(『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』)も新キャストに名を連ねている。

『マンダロリアン』シーズン2は、Disney+(ディズニープラス)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マンダロリアン』シーズン2 (c) 2020 Lucasfilm Ltd./(c)2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.