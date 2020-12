「ベイク」から濃厚さがたまらない「チーズテリーヌ」が登場♡“とろっさくっ”な絶妙食感をお取り寄せして◎

大人気の焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART(ベイクチーズタルト)」から、サブブランド第2弾が登場!「チーズテリーヌ」を主軸に展開する「THE CHEESE TERRINE by BAKE CHEESE TART(ザ チーズテリーヌ バイ ベイクチーズタルト)」がこの冬誕生しました♡濃厚なチーズ感がおいしそう♡2014年に焼きたてチーズタルト専門店としてオープンした「BAKE CHEESE TART」。ブランド誕生6年目を迎える2020年、お菓子のおいしさと楽しみ方を広げることを目的に「THE CHEESE TERRINE by BAKE CHEESE TART」が展開されます。サブブランド第1弾として9月に発表された「THE CHEESE SOUFLLE by BAKE CHEESE TART(ザ チーズスフレ バイ ベイクチーズタルト)」の「チーズスフレ」に続き、第2弾では「チーズテリーヌ」を販売。12月15日(火)よりBAKE CHEESE TART国内一部店舗で数量限定販売がスタートします。とろっかりっの食感が絶品「THE CHEESE TERRINE by BAKE CHEESE TART」の「チーズテリーヌ」(発売記念特別価格 税込2,700円)は、口の中でとろける濃厚なチーズテリーヌの上品な味わいと、クッキー部分のカリカリとした食感のコントラストが特徴の一品。北海道産のクリームチーズ2種とマスカルポーネチーズの程よいバランスを追求し、何度も試行錯誤を繰り返して誕生したそうです。ミルク感やマイルドさ、塩味のバランスが絶妙なチーズに、卵黄や生クリームを混ぜ合わせることで、どっしりと満足感のあるテリーヌ生地に。土台部分はBAKE CHEESE TARTの「焼きたてチーズタルト」に使用しているサクサク食感のクッキーと、ローストアーモンドを砕いたものが敷き詰められています。見た目にも濃厚なこちらのチーズテリーヌ。BAKEならではのクリーミーなチーズと、香ばしいクッキーの味わいが楽しめそうです♡絶妙な解凍状態で召し上がれ♩美味しさを閉じ込めるために、北海道の工場で瞬間冷凍した状態でお届け。2時間ほど解凍すればアイス ケーキ のように、8時間かけて全解凍すれば濃厚なチーズケーキのように楽しめるそうですよ◎自分へのご褒美やお友達とのおうちカフェにも最適な一品。ぜひお取り寄せして、贅沢なひと時を過ごしてみては♡※発売記念特別価格は、2021年1月31日までの価格になります。通常価格は税込2,970円です。「BAKE THE ONLINE」商品ページ