ブラジルの2部リーグに当たるセリエBの第25節、パラナ・クルービ対ヴィトーリアの試合を裁いたレフェリーが話題になっている。

この試合を担当した主審は、ペルナンブコ州のサッカー協会に登録されているチアゴ・ナスシメント・ドス・サントス氏。

彼がこの試合で使用したのが、なんと「自分の顔写真入りのイエローカード」だった!

Marca registrada??? Árbitro de Paraná Clube x Vitória usa um cartão com a própria foto https://t.co/KMaV2FP6R4



Imagem do Premiere flagra o detalhe no cartão amarelo de Tiago Nascimento dos Santos (PE) pic.twitter.com/bDVA1v0v2D