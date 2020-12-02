小栗旬・星野源・水川あさみらが受賞「第45回報知映画賞」各賞を発表
【モデルプレス＝2020/12/02】報知新聞社主催の映画賞「第45回報知映画賞」の各賞が決定した。
【写真】「花男」F4集結！松本潤・小栗旬・阿部力、松田翔太の結婚祝福でファン興奮
「罪の声」が作品賞・邦画部門主演男優賞（小栗旬）、助演男優賞（星野源）で三冠。
助演女優賞に輝いた蒔田彩珠は、2018年（第43回）「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で新人賞を受賞して以来、2年ぶり2度目の報知映画賞受賞。
主演男優賞は小栗が「罪の声」の演技が評価され、主演女優賞は水川あさみが「喜劇 愛妻物語」の演技が評価され受賞。新人賞は「ミッドナイトスワン」の服部樹咲、「his」の宮沢氷魚で、個人賞7人のうち、蒔田を除く6人が報知映画賞初受賞というフレッシュな顔ぶれとなった。
特別賞は三島由紀夫を現代に“蘇らせた”と言える傑出したドキュメンタリー作品として「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」が、アニメ作品賞はヒット中の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が受賞した。
なお、今年度の表彰式は新型コロナウイルス感染防止拡大の観点から、開催しないことも明らかとなった。（modelpress編集部）
作品賞・邦画部門：「罪の声」（監督・土井裕泰）
作品賞・海外部門：「TENET テネット」（監督・クリストファー・ノーラン）
アニメ作品賞：「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（監督・外崎春雄）
主演男優賞：小栗旬「罪の声」
主演女優賞：水川あさみ「喜劇 愛妻物語」
助演男優賞：星野源「罪の声」
助演女優賞：蒔田彩珠「朝が来る」
監督賞：河瀬直美「朝が来る」
新人賞：服部樹咲「ミッドナイトスワン」、宮沢氷魚「his」
特別賞：「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」（監督・豊島圭介）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「花男」F4集結！松本潤・小栗旬・阿部力、松田翔太の結婚祝福でファン興奮
◆「罪の声」作品賞・主演男優賞・助演男優賞で三冠
「罪の声」が作品賞・邦画部門主演男優賞（小栗旬）、助演男優賞（星野源）で三冠。
助演女優賞に輝いた蒔田彩珠は、2018年（第43回）「志乃ちゃんは自分の名前が言えない」で新人賞を受賞して以来、2年ぶり2度目の報知映画賞受賞。
主演男優賞は小栗が「罪の声」の演技が評価され、主演女優賞は水川あさみが「喜劇 愛妻物語」の演技が評価され受賞。新人賞は「ミッドナイトスワン」の服部樹咲、「his」の宮沢氷魚で、個人賞7人のうち、蒔田を除く6人が報知映画賞初受賞というフレッシュな顔ぶれとなった。
特別賞は三島由紀夫を現代に“蘇らせた”と言える傑出したドキュメンタリー作品として「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」が、アニメ作品賞はヒット中の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が受賞した。
なお、今年度の表彰式は新型コロナウイルス感染防止拡大の観点から、開催しないことも明らかとなった。（modelpress編集部）
◆第45回報知映画賞
作品賞・邦画部門：「罪の声」（監督・土井裕泰）
作品賞・海外部門：「TENET テネット」（監督・クリストファー・ノーラン）
アニメ作品賞：「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（監督・外崎春雄）
主演男優賞：小栗旬「罪の声」
主演女優賞：水川あさみ「喜劇 愛妻物語」
助演男優賞：星野源「罪の声」
助演女優賞：蒔田彩珠「朝が来る」
監督賞：河瀬直美「朝が来る」
新人賞：服部樹咲「ミッドナイトスワン」、宮沢氷魚「his」
特別賞：「三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜」（監督・豊島圭介）
【Not Sponsored 記事】