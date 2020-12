今年も訪れた、ホリデーシーズン。少しずつ近づくクリスマスに向けて人々の気分が高まる中、USPS(アメリカ合衆国郵便公社)がサンタクロース宛ての手紙を子どもたちから募集し話題に。

幼少期は、 1年一度サンタクロースからもらえるプレゼントを楽しみに、このホリデーシーズンを過ごした人も多いはず。そんななかUSPSが、サンタクロース宛ての手紙を子どもたちから募集するという取り組みを実施。

子どもたちから集まった欲しいものリストを通して、彼らの希望を叶えるという夢のある企画で、中でもある男の子がサンタクロースへ書いた手紙が注目を集めているそう。

ウィルという男の子がサンタクロースに宛てて書いた手紙では、自身がゲイであるということを告白。そして、サンタクロースや神様にLGBTQ+コミュニティを受け入れてもらえるのかどうかを尋ねる、切実な内容だった。

USPSのサイトで公開されたこの手紙は、Twitterユーザーのナンシー・クルス・ガルシアさんの目に留まることに。彼女は、「サンタへのこの手紙は、私の心を揺さぶりました」というキャプションとともに、手紙の内容をTwitterで公開。

This letter to Santa broke my heart. pic.twitter.com/NWbum1rvaX