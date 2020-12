グローバル・ガールズグループ・NiziUが、本日1日18時55分放送のバラエティー番組『沼にハマってきいてみた』(NHK Eテレ)に出演し、「Make you happy」を上手に踊れるマル秘テクニックを伝授する。10代の若者が大好きでドハマりしてしまった趣味=「沼」の世界を深堀りする同番組。今回は沼ハマのスタジオにメンバーが登場し、トークとパフォーマンスの30分まるまる「NiziU」特集を届ける。今回、各メンバーのオーディション名場面を振り返りながら感動の裏側エピソードを大公開。さらに、SNS動画で大盛り上がり中の「Make you happy」を上手に踊れるマル秘テクニックをメンバー本人がテレビの前の視聴者にレクチャーし、スタジオではデビュー曲「Step and a step」をフルコーラスで披露する。ゲストには、NiziUにどハマりしているというPerfumeのあ〜ちゃんが登場し、念願の共演を果たす。MCは高橋茂雄(サバンナ)と松井愛莉。MAKO、RIO、MAYA、RIKU、AYAKA、MAYUKA、RIMA、MIIHI、NINAの9人のメンバーから成るNiziU。韓国の音楽プロデューサーJ.Y. Parkが2019年2月に発表したグローバル・オーディション「Nizi Project」を経て結成された。1万人が参加し、日本と韓国で行われたオーディションの模様がテレビ番組や配信で逐一伝えられ、夢を実現するために努力する姿に感動するハマったさんが続出。オーディションの経過が更新されるごとに練習生の名前がSNSでトレンド入りするなど、大きな盛り上がりを見せた。そして、プレデビュー・デジタルミニアルバムの収録曲「Make you happy」は、キャッチーなメロディーと覚えやすい振り付け〈縄跳びダンス〉で爆発的なヒットを記録。「踊ってみた」動画やミュージックビデオの完コピ動画がSNSを席巻する社会現象にもなった。NiziUが出演する『沼にハマってきいてみた』は、NHK Eテレにて本日12月1日18時55分放送。