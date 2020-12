11月28〜29日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、週末土日動員71万2000人、興収10億500万円をあげ、公開から7週連続で首位をキープした。3連休だった前週と比較しても動員、興収共にほぼ落ち込みがなく、驚異的な興行が続いている『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。累計では動員2053万人、興収275億円を突破し、興収262億円を記録した『タイタニック』を抜き去り歴代興収ランキングで2位に浮上した。トップの『千と千尋の神隠し』の308億円まで約33億円。このペースでいけば年内の記録更新も現実味を帯びてきた。先週2位スタートだった『STAND BY ME ドラえもん 2』は、週末土日動員23万5000人、興収2億9400万円をあげ同順位をキープ。累計では動員88万人、興収11億円を突破した。3位も先週同様『ドクター・デスの遺産−BLACK FILE−』がランクインした。4位は、宮坂香帆の人気少女コミックをGENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐、平祐奈のダブル主演で実写化映画化した『10万分の1』が初登場。その他、公開5週目の5位『罪の声』は累計興収10億円を突破。公開11週目を迎えた『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が先週の9位から順位を2つ上げ7位にランクインと非常に粘り強い興行を続けている。11月28日〜11月29日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』第2位:『STAND BY ME ドラえもん 2』第3位:『ドクター・デスの遺産−BLACK FILE−』第4位:『10万分の1』第5位:『罪の声』第6位:『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』第7位:『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』第8位:『魔女見習いをさがして』第9位:『きみの瞳が問いかけている』第10位:『映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日』