通常では考えられないような思い込みや特殊な信仰に影響された人による犯罪はあるが、海外では、妻を 魔女 だと思い込み、妻に危害を加えた夫がいる。 ナイジェリア ・デルタ州で、41歳の夫が妻を魔女だと信じ、3年以上にわたり、妻を檻の中に閉じ込めていたと海外ニュースサイト『The Nation Newspaper』と『BrownGH』が11月19日までに報じた。 >>新郎が花嫁を殴り殺す、動機は「友人と話していた」〜実際に起きた最低すぎる結婚式<< ​​​報道によると、夫はいくつかのきっかけがあり妻を魔女だと信じていたという。具体的にどのようなきっかけがあったのかは明かされていない。夫は自身に危害が及ぶ可能性があると考え、自宅の敷地内に置かれた檻の中に妻を閉じ込めた。妻は3年以上にわたり閉じ込められ、トイレに行くことも許されなかった。妻は檻の中で排泄し、汚れてしまった檻の中で食事をしていたそうだ。夫は妻に、毎日少しのパンだけを与えていた。檻の中に夫が入り、性行為をすることもあった。近隣住民の通報により、警察が捜査を進め、夫は逮捕された。夫婦には16歳未満の8人の子どもがいたが、8人の子どものうち3人は、妻が檻の中で出産した子どもだということが警察の調べにより、発覚したそうだ。妻は現在、心身ともに衰弱状態にあり、同州の病院で治療を受けている。具体的な容体は明かされていない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「妻を檻に3年も閉じ込めるなんて最低。夫は精神異常としか思えない」「魔女を信じる人たちに対する恐怖を感じた。何らかのきっかけがあったのかもしれないけど、身内まで傷つけるとは怖い」「夫は妻を魔女だと恐れていたのに、妻に近づき、妻を妊娠させているところがおかしい。魔女だと思っていたのはただの監禁するための理由にすぎなかった気がする」「子どもたちにとっては母親が檻にいることが普通だったのかと思うとつらい。子どもたちの心のケアも必要」などの声が挙がっていた。なお、専門家らによる論文を掲載している海外サイト『Britannica』によると、アフリカを主に、アメリカなどの欧米でも、今でも魔女の存在は一部の人たちの間で信じられているそうだ。多くの場合は魔女を恐れており、その理由は、魔女は身の回りで起こる悪い出来事をさらに悪くさせる力を持っていて被害を拡大させると信じられていることにあるという。海外では、妻を魔女だと信じることで起きた事件がほかにもある。イギリスで、当時31歳の夫が、当時27歳の妻を魔女だと信じ、恐怖のあまり自殺したと海外ニュースサイト『Daily Mail Online』が2019年7月に報じた。同記事によると、夫は何らかのきっかけで妻を魔女だと信じ、妻が魔術をかけて自分を殺そうとしていると思っていたそうだ。妻は夫の精神状態に懸念を抱いていたが、警察や病院に相談することはなかった。ある日、夫は妻が魔女であることを恐れ、自宅で妻の首を締めて妻を殺そうとした。妻はその場から逃げたが、しばらくして自宅に戻ると、夫が寝室で自殺していたという。夫は「妻に魔術で殺される前に自ら命を絶つことにした」というメモを残していたそうだ。世界には魔女の存在を信じている人が一定数いるようだ。しかし魔女の存在に影響されたことを理由に罪を犯すことは許されない。正しい知識を広める必要性もあるだろう。記事内の引用について「Mother of 8, caged by husband for being a witch, rescued in Delta」(The Nation Newspaper)よりhttps://thenationonlineng.net/mother-of-8-caged-by-husband-for-being-a-witch-rescued-in-delta/「Man arrested for caging his wife for over 3 years for allegedly being a witch」(BrownGH)よりhttps://www.browngh.com/man-arrested-for-caging-his-wife-for-over-3-years-for-allegedly-being-a-witch/「Witchcraft In Africa And The World」(Britannica)よりhttps://www.britannica.com/topic/witchcraft/Witchcraft-in-Africa-and-the-world「Husband who strangled his witchcraft-fearing wife before killing himself left suicide note claiming she ‘tried to kill me first in a ZOMBIE attack’」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-7240019/Husband-31-took-life-strangling-witchcraft-believing-wife.html