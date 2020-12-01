¹Ù³°¤Î¹âµé½»Âð³¹¤¬ÄÀË×¡ÄÇã¤¤¼ê¤Ê¤·¤Î¡ÖÇä¤ë¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¡×Èá·à
¡Ö²È¡×¤¬ºâ»º¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅÔ¿´Éô¤Ç¤â³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Îºâ»º²ÁÃÍ¤ÎÊø²õ¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö²È¡×¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡Öºâ»º¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬Äì¤«¤éÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤¢¤ëËÒÌîÃÎ¹°»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤³¤ó¤Ê³¹¤Ë¡Ö²È¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢½»Âð³¹¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ÈÂÐºö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ù³°¤Î¹âµé½»Âð³¹¤Î½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤¬·ã²½
¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤¯¸½Âå¿Í
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼óÅÔ·÷¹Ù³°Éô¤Ç¤âÈÎÇä²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë½»Âð¤Ï¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤³¤ì¤é¤Î½»Âð³¹¤¬ºã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÔ¿´Éô¤ÎÃÏ²Á¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®½é´ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½»Âð¤ÏÅÔ¿´Éô¤«¤é¹Ù³°¤Ë±ä¤Ó¤ëÅ´Æ»±èÀþ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±èÀþ¤Ë½»Âð³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´Éô¤ËÄÌ¤¦¡ÖÄÌ¶ÐÄê´ü·ôµÒ¡×¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿±Ø¼þÊÕ¤ËÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ê¤É¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å´Æ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö²Ô¤°¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿±Ø¤«¤é¤Ï¡¢±üÃÏ¤ÎµÖÎÍÉô¤ò³«Âó¤·¡¢¤³¤³¤Ë½»Âð¤ò·úÀß¤·¤Æ¡¢·ÏÎó²ñ¼Ò¤Î¥Ð¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¾èµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢±èÀþ¿Í¸ý¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ÈÅ´Æ»¼ýÆþ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¹Ù³°¤Î½»Âð³¹¤¬¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡¿PIXTA¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿±èÀþÉô¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¹âµé½»Âð³¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë³¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¯¤ÏÅìµÞÅì²£Àþ¤ÎÅÄ±àÄ´ÉÛ¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÀ®¾ë³Ø±à¤Ê¤É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹âµé½»Âð³¹¤â¤É¤ó¤É¤ó¹Ù³°Éô¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤Î³ùÁÒ»ÔÀ¾³ùÁÒ¤Ï¡¢JRÂçÁ¥±Ø¤«¤é¾ÅÆî¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Ç9Ê¬¡£1950Ç¯Âå¤ÎËö¤«¤éÀ¾ÉðÅ´Æ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤¹¡£
º£¤Ç¤â³ÆÅÚÃÏ¤Î¶è²è¤Ï100ÄÚ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÌ¾¿Í¤äºâ³¦¿Í¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ßÏÞ¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï½»Ì±¤Î¹âÎð²½¤¬·ã²½¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÂæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¸·¤·¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤ÏÉÔÊØ¤ÊÅÀ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤¦¤·¤¿³¹¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬³ÐÂ«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤ÏÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿³¹¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÊÄ¤á¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢³èµ¤¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉÔÆ°»º¤âÎ®ÄÌ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢JR¤ÎÂçÁ¥±ØÁ°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂæÀ¸³è¤¬ÉÔÊØ¤Ç²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤¬¡¢±ØÁ°¤ÎÍøÊØÀ¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏ¸µÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ë¶É¡¢º£¤Î¼«Âð¤òÇäµÑ¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¶è²è¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÂÎ¤Î²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¸½Âå¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¹Ù³°¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤ò²¯±ßÃ±°Ì¤Ç¹¥¤ó¤ÇÇã¤¦¸ÜµÒ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´õË¾²Á³Ê¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢·ë¶É¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¤ò¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¹Ù³°¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¶½Ì£¤Ê¤·
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ï¡¢º£¡¢Åìµþ¤Î¹Ù³°¡¢¿ÀÆàÀî¤äºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¤â¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿½»ÂðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¶è¶¨Äê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉßÃÏ¤ÎÊ¬³ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉßÃÏÊ¬³ä¤·¤Æ¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ë¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼êË¡¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°¤Î¹âµé½»ÂðÃÏ¤Î¿Íµ¤¤¬ÃüÍî¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¹âµé»ÅÍÍ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö²¾¤Î½»¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¡¢ÆÃ¤Ëº£¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉÙÍµÁØ¤Û¤É¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤ª¥«¥Í¤òÃí¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¾ë¡×¤òÃÛ¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇºÇ¶á¤ÎÉÙÍµÁØ¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐIT¤Ç²Ô¤¤¤À¡¢Èæ³ÓÅªÇ¯Îð¤Î¼ã¤¤ÁØ¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¹Ù³°¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¤³Ú¤ËÀ¸³è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¤â¶á¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÈà¤é¤Ï¿·´´Àþ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«²ÈÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Ë¶á¤¯¡¢ÀÎ°Ê¾å¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤â¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦µï½»·ÁÂÖ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¤â¤í¼ê¤òµó¤²¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¼«Âð¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ÈÂç¤·¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¹Ù³°Éô½»ÂðÃÏ
Ê¿À®½é´ü¤Î¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Þ¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°ìÊýÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ²Á¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿Í¸ý¤Î°ìÊýÅª¤ÊÁý²Ã¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÊýÅª¤Ê¿Í¸ý°ÜÆ°¤Î»òÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤³¤³30Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤ÎÇ¯ÎðÊÌ¿Í¸ý¹½À®¤ÎÊÑ²½¤È¼óÅÔ·÷¤Ê¤É»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ú¿ÞÉ½¡¢¡Û
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤È¤Ï¡¢Ç¯Îð¤¬15ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆ¯¤¼ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í¸ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥é¥Õ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï1990Ç¯¤«¤é95Ç¯º¢¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿À®¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤¿¤¢¤¿¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÂçÅÔ»Ô·÷¤Î¿Í¸ý¤ÏÅìµþ·÷¤Ç¤ÏÅÔ¿´µï½»ÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°·÷¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢Âçºå·÷¤Ç¤Ï¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Åìµþ·÷¤ÎÃæ¤Ç¤âºë¶Ì¤äÀéÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¸º¾¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¹âÎð²½¸½¾Ý
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ºë¶Ì¤äÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇËÄÂç¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤òÃ´¤¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Î¼õ¤±»®¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½»Âð¶¡µë¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌò³ä¤Ëº£ÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÒÌîÃÎ¹°Ãø¡Ø¤³¤ó¤Ê³¹¤Ë¡Ö²È¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê³ÑÀî¿·½ñ¡Ë
¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
°ì¸ý¤Ë¶õ¤²È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖÄÂÂßÍÑ¡×¡ÖÇäµÑÍÑ¡×¡ÖÆó¼¡Åª¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤Î4¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÂÂßÍÑ¡×¶õ¤²È¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢ÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤äÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÄÂÂßÍÑÉÔÆ°»º¤Î¶õ¤½»¸Í¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÇäµÑÍÑ¡×¤ÏÇäµÑ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þÅª¤Ë¶õ¤²È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¡ÖÆó¼¡Åª¡×¤È¤ÏÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤ËÆó¼¡Åª¤ÊÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Î¶õ¤²È¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¸Ä¿Í¤Ê¤É¤¬½êÍ¤¹¤ë»ý²È¤Î¶õ¤²È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¡¢ÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×½»Âð¤Î¶õ¤²È¤Ç¤¹¡£
²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×½»Âð¤Î¶õ¤²È¿ô¤ò¡¢2003Ç¯¤ò100¤È¤·¤Æ»Ø¿ô²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ú¿ÞÉ½£¡Û¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢Åìµþ¤ò½ü¤¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤Î3¸©¤Ç¸Ä¿Í¤Î»ý¤Á²È¤Î¶õ¤²È¿ô¤¬¡¢¤É¤Î¸©¤â50¡óÄøÅÙ¤Î¿¤Ó¤È¡¢·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î3¸©¤ÏÅìµþ¤ËÄÌ¤¦¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¡Ö½»½è¡×¤È¤·¤Æ¿Í¸ý¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¡¢Åìµþ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ´Æ»ÌÖ¤Î±ä¿¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢½»Âð³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢À¤ÂÓ¿ô¤ÏÂç¤¤¤Ë¿¤Ó¡¢¸©¤ÎºâÀ¯¤â½á¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åìµþ¤¬ÅÔ¿´µï½»¤Î¿ä¿Ê¤Ç¶õ¤²È¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢3¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶õ¤²È¤¬µÞÁý¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Ë¤ª¤±¤ë·ã¤·¤¤¹âÎð²½¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£¼óÅÔ·÷¹Ù³°¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ï¹Ù³°½»Âð¤ÇÍ¾À¸¤òÁ÷¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤Î²ÈÂ²¤¬°é¤Ã¤¿³Ú¤·¤¤²æ¤¬²È¤ò¡¢°ú¤·Ñ¤°¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¤ê¼ê¡×¤â¡ÖÇã¤¤¼ê¡×¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°¤Ø¹Ù³°¤Ø¤È»×¤¤ÀÚ¤ê³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸Í·ú¤Æ½»Âð³¹¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éº£¸åÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÒÌî ÃÎ¹°
¥ª¥é¥¬Áí¸¦ ÂåÉ½¼èÄùÌò