ニューヨークを舞台にした現代版シャーロック・ホームズが、ついに惜しまれながらの最終章! ホームズとワトソンの身にまだまだ色々なことが降りかかる『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナルシーズンがスーパー!ドラマTVにて放送スタート。

これまで数々の難事件と危機を乗り越え、深い絆で結ばれた名探偵コンビ、ホームズとワトソン。ファイナルシーズンも事件が舞い込んでくる。

前シーズン、ある殺人事件の第一容疑者とされたワトソン(ルーシー・リュー)。ホームズ(ジョニー・リー・ミラー)とワトソンは、潔白を証明しようと秘密裏に捜査を進めるうち、真犯人がグレッグソン警部(エイダン・クイン)の娘であることを突き止めてしまう。

ホームズは自身が罪を被ることを決意し、イギリスへ戻り、あのベーカー街221Bのアパートに。ワトソンはホームズを追いかけてロンドンへ移り住み、お隣の221Aに住むことになった。二人はスコットランドヤードの顧問になって活動を続けていたが、ニューヨークからかつての仲間が何者かに銃撃されたという悪い知らせが届く。そして、ニューヨークに戻った彼らは銃撃事件の犯人を追う。

これまで、ラフカジュアルからフォーマルまで、おしゃれなニューヨーカーファッションに身を包んできたワトソン。そんな彼女がファイナルシーズンでは突然ブロンドヘアーに! 一体ワトソンにどんな心境の変化があったのか。単なるファッションだけでなく、ストーリーの重要な鍵も握っている。





また、ファイナルシーズンとあって、これまで登場したゲストスターが再登場。ホームズの父モーランド役のジョン・ノーブル、グレッグソン警部の恋人ペイジ役のヴァージニア・マドセン、ホームズの元弟子キティ役のオフィリア・ラヴィボンド、マクナリー捜査官役のティム・ギニーら。

そして、ファイナルシーズンのキーパーソンとして、オーディン・ライヘンバッハという新キャラクターが登場する。ライヘンバッハとは、原作の有名な短編「最後の事件」で登場したスイスの滝の名前だ。演じるのは『GOTHAM/ゴッサム』や『トロン:レガシー』のジェームズ・フレイン。

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナルシーズン 放送情報

スーパー!ドラマTVにて(全13話)

2021年1月13日(水)22:00より放送スタート

[二カ国語版] 毎週水曜 22:00ほか

[字幕版] 毎週水曜 24:00ほか

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』ファイナルシーズン (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.