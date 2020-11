TVアニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクターがデザインされた「鬼滅の刃ミニルービックキューブ」と、「鬼滅の刃 オセロ」が、2020年12月上旬から順次発売されることがわかった。

本商品は、各面には主人公の「竈門炭治郎(かまどたんじろう)」や、「竈門禰豆子(かまどねずこ)」など、計6名のキャラクターのイラストとモチーフ柄がデザインされており、6面を揃えるのはもちろん、お気に入りのキャラクターや柄を揃える遊びも楽しめる。キーチェーン付きなのでバッグなどに付けて持ち運びも可能だ。

商品詳細

■鬼滅の刃 ミニルービックキューブ

セット内容:●本体…1個

商品サイズ:(W)30×(D)30×(H)30mm 本体サイズ

発売日:2020年12月上旬

価格:1,280円(税抜)

商品ページ: https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3260/

■鬼滅の刃 オセロ

セット内容:

●本体…1個

●オセロ石…71枚(文字型4枚、 人物型13枚、 通常型54枚)

●オセロ石収納袋…1枚

商品サイズ:(W)270×(D)270×(H)20mm 本体サイズ

発売日:2020年12月下旬

価格:3,000円(税抜)

商品ページ: https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3258/

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

©1974Rubik'(R) Used under licence Rubiks Brand Ltd.All rights reserved.

オセロ・Othelloは登録商標です。 TM&© Othello,Co. and Megahouse