『鬼滅の刃』炭治郎や禰豆子を揃えて遊ぼう♪ルービックキューブ＆オセロが登場
TVアニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクターがデザインされた「鬼滅の刃ミニルービックキューブ」と、「鬼滅の刃 オセロ」が、2020年12月上旬から順次発売されることがわかった。
本商品は、各面には主人公の「竈門炭治郎（かまどたんじろう）」や、「竈門禰豆子（かまどねずこ）」など、計6名のキャラクターのイラストとモチーフ柄がデザインされており、6面を揃えるのはもちろん、お気に入りのキャラクターや柄を揃える遊びも楽しめる。キーチェーン付きなのでバッグなどに付けて持ち運びも可能だ。
商品詳細
■鬼滅の刃 ミニルービックキューブ
セット内容：●本体…1個
商品サイズ：(W)30×(D)30×(H)30ｍｍ 本体サイズ
発売日：2020年12月上旬
価格：1,280円（税抜）
商品ページ： https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3260/
■鬼滅の刃 オセロ
セット内容：
●本体…１個
●オセロ石…71枚(文字型4枚、 人物型13枚、 通常型54枚)
●オセロ石収納袋…1枚
商品サイズ：(W)270×(D)270×(H)20ｍｍ 本体サイズ
発売日：2020年12月下旬
価格：3,000円（税抜）
商品ページ： https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/3258/
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