【今週スタートの海外ドラマ】ジェシカ・アルバ主演アクションや、『TWD』ロジータが悲劇の歌姫セレナに扮する新作が登場

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は18年ぶりにTVシリーズで主演を務めるジェシカ・アルバの『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』や、『ウォーキング・デッド』ロジータ役で知られるクリスチャン・セラトスがテハーノ音楽の女王セレナに扮する話題の新シリーズが放送&配信となる。お見逃しなく!

■12月2日(水)

・『TRACKERS/追跡者たち』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

「流血のサファリ」などで知られる南アフリカのサスペンス小説家デオン・メイヤーの世界的ベストセラー「追跡者たち」をベースにした、全6話のドラマ。

南アフリカを舞台に、ダイヤモンドの不法取引に巻き込まれたボディガード、イスラム過激派による大規模テロの企てを阻止すべく奮闘する諜報局、そこで働き始めた元専業主婦のスリリングなロマンス、同時進行する3つのストーリーが絡み合い思いがけない方向に展開していくクライム・アクションだ。

■12月3日(木)

・『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』(AXN)

映画『バッドボーイズ』のスピオンオフとして同作の世界観はそのままに、女刑事コンビの活躍を描いた痛快バディ・クライムアクションドラマ。ジェシカ・アルバが『ダーク・エンジェル』以来18年ぶりにTVシリーズで主演を務める。

かつてマイアミでドラッグカルテルの取り締まりに従事していたシドニー・バーネットは、ロサンゼルス市警(LAPD)の刑事となっていた。公私共に自由奔放で、勝手気ままな行動をしてきた彼女のパートナーに論理的で緻密な元軍人のやり手刑事ナンシー・マッケンナが任命される。考え方も性格も全く違う二人は、度々ぶつかりながらも、問答無用・ルール度外視でロサンゼルスの凶悪犯罪に挑んでいく。しかしその裏には、互いに"誰にも言えない壮絶な秘密"があった―。

■12月4日(金)

・『セレナ: テハーノの女王』(Netflix)

23歳で射殺された悲劇の歌姫セレナ。ラテン系女性アーティストとして史上最高の成功をつかむまでの道のり、家族が支え合いながら何年にも渡って重ねてきた努力と苦労を描く。主演を務めるのは、『ウォーキング・デッド』のロジータ役で知られる クリスチャン・セラトス。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『LA's FINEST/ロサンゼルス捜査官』© 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『セレナ: テハーノの女王』は12月4日(金)より独占配信。

『TRACKERS/追跡者たち』

© 2020 Home Box Office, Inc. all rights reserved. Cinemax and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.