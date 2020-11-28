こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

Amazonでは現在、5日間のビッグセール｢Amazonブラックフライデー&サイバーマンデー｣が開催されています！

ブラックフライデー&サイバーマンデーでは、毎日開催されているタイムセールもパワーアップ。今日2020年11月28日は、50%オフも！ 1本62円の生茶24本セットや8,000円オフのEcho Show 8セットなど、今すぐ欲しい人気のアイテムがお得に多数登場しています。

以下の表示価格は2020年11月28日9時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

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キリン 生茶 お茶 525mlPET ×24本 1,476円（59%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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【セット買い】Echo Show 8 サンドストーン + Amazon スマートプラグ 8,470円（8,490円オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Dot 第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、ヘザーグレー + Nature スマートリモコン Remo mini 5,480円（4,980円オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Show 5 (エコーショー5) スクリーン付きスマートスピーカー with Alexa、サンドストーン + スマートホームカメラ ATOM Cam 8,280円（5,050円オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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Soundcore Mini 2(6W Bluetooth4.2 スピーカー by Anker)【BassUpテクノロジー / IPX7防水規格 / 15時間連続再生 / ワイヤレスステレオペアリング / コンパクト設計】(ブラック) 2,799円（30%オフ：11月29日23時59分まで：特選タイムセール）

Anker Soundcore Liberty 2 Pro（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0）【完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大32時間音楽再生 / Qualcomm aptX™ / ワイヤレス充電対応 / Siri対応 / マイク内蔵 / PSE認証済】ブラック 8,999円（37%オフ：11月29日23時59分まで：特選タイムセール）

Anker Soundcore ポータブル Bluetooth4.2 スピーカー 24時間連続再生可能【デュアルドライバー/ワイヤレススピーカー/内蔵マイク搭載】(ブラック) 2,799円（セール特価：11月29日23時59分まで：特選タイムセール）

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シーシーアイ(CCI) 洗車用品 ガラス系ボディコーティング剤 スマートミスト W-117 撥水タイプ 280ml マイクロファイバークロス付き 980円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

シュアラスター コーティング剤 [親水] ゼロウォーターバリューパック 280ml×2本 SurLuster S-109 2,223円（47%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

ホルツ 錆止め サビチェンジャー 70g ハケ塗りタイプ サビ取り不要 Holts MH116 662円（52%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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【Amazon.co.jp限定】ASUS フレームレス モニター 23インチ IPS 薄さ7mmのウルトラスリム ブルーライト軽減 フリッカーフリー HDMI,D-sub スピーカー VZ239HR 10,183円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

ASUS 軽量小型ノートパソコン L203NA(11.6インチ,980グラム/インテル Celeron N3350/4GB, 64GB/Webカメラ/WPS office/スターグレー/日本語キーボード/Windows 10 Home (S モード))【日本正規代理店品】【あんしん保証】L203NA-FD126T 19,800円（34%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

ASUS ゲーミングノートパソコンROG Strix G15 G531GT (Core i7-9750H / GTX 1650 / 16GB, SSD 512GB / 15.6インチ / フルHD(1920×1080), 144HZ / ブラック)【日本正規代理店品】【あんしん保証】G531GT-I7G1650N144 88,800円（32%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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【精米】[Amazon限定ブランド] 580.com 会津産 無洗米 コシヒカリ 5kg 令和2年産 1,835円（26%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

モンカフェ バラエティセブン 45杯分 1,588円（41%オフ：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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Happy Belly 強炭酸水 グレープフルーツ 500ml×24本 [Amazonブランド] 1,211円（セール特価：11月29日23時59分まで：特選タイムセール）

[Amazon限定ブランド] [指定医薬部外品] PHARMA CHOICE 整腸薬 550錠 1,164円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

[Amazon限定ブランド] ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン With 140ml×30本 2,131円（セール特価：11月29日23時59分まで：特選タイムセール）

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ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO500 D165231UAW 3,980円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

オムロン 体重・体組成計 カラダスキャン ブラウン HBF-214-BW 2,280円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

【Amazon.co.jp限定】フィリップス ソニッケアー プロテクトクリーン ホワイトライトブルー 電動歯ブラシ 強さ設定なし ホワイトプラスブラシヘッド HX6819/36 5,100円（セール特価：12月1日23時59分まで：特選タイムセール）

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ブラックフライデー&サイバーマンデー期間中のお得なキャンペーン情報

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【2020年最新の ゲルクッション、日本発のゲル技術を採用】 座布団 ゲルクッション 無重力クッション 高反発 通気性 体圧分散 姿勢矯正 座り心地抜群 椅子 車 オフィス 自宅用 クッションカバー付き 999円（22%オフ：11月28日12時30分まで：個数限定）

AUKEY USB充電器 ACアダプター 2ポート 超小型 折りたたみ式 軽量 コンパクト スマホ急速充電 AiPower機能搭載 iPhone X / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone6s / 6s Plus / iPhone6 / 6 plus / iPhone SE / iPod / iPad / iPad Air / Xperia / GALAXY / ゲーム機等対応 (ホワイト)PA-U32【PSE認証済み】 799円（20%オフ：11月28日14時40分まで：個数限定）

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【Amazon.co.jp限定】 味覚糖 忍者めし アソート【BL】 3種計3箱入 2,578円（20%オフ：11月28日14時50分まで：個数限定）

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ブラックフライデー&サイバーマンデーでは、お得なセールアイテムの他に、限定商品・先行販売商品などが多数登場しています。詳しくは、以下のリンクよりブラックフライデー&サイバーマンデーセール会場をチェックをしてみてください！

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Source: Amazon（アマゾン）ブラックフライデー&サイバーマンデー