º´Æ£¾¡Íø¡¢¾åÅÄÎµÌé¤é5¿Í¤¬Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¸¶ºî¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¡ª
¡¡¹õÅç·ëºÚ¡¢°ª¤ï¤«¤Ê¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢¾åÅÄÎµÌé¤Î5¿Í¤¬¡¢2021Ç¯3·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1ÏÃ´°·ë¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖWOWOW¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡¡À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê·¯Êª¸ì¡×¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º´Æ£¤È¾åÅÄ¤ÏWOWOW¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ö¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÇÂè22²ó¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö²¿¼Ô¡×¤ÇÂè148²óÄ¾ÌÚ»°½½¸Þ¾Þ¤òÀï¸åºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¤Î¡ÖÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê·¯Êª¸ì¡×(¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë´©)¡£Ä«°æºîÉÊ¤¬WOWOW¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄ¾å¹À»Ò¡Ê¹õÅç¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬Êë¤é¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀøÆþ¼èºà¤ò»î¤ß¤ë¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¤µ¤Ê¤¤¡×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏÂ¥¿ÊË¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Î¤â¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÃ«ÂôÃÎ»Ò¡Ê°ª¡Ë¤¬Ç½ÎÏÄ´ºº²ñ¤ËÄ©¤à¡Ö¥ê¥¢½¼ºÛÈ½¡×¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤Î¶â»³¹§¼¡Ïº¡Êº´Æ£¡Ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤À¸¤¤È¤¹¤ëÍÄÃÕ±àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÖÎ©¤Æ¡ª¡¡¶â¼¡Ïº¡×¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ËÜÅÄ¹á¿¥¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ë¤¢¤¬¤¯¡Ö13.5Ê¸»ú¤·¤«½¸Ãæ¤·¤ÆÆÉ¤á¤Ê¡×¡¢Ìò¼Ô¤Î½ß¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤¬¸«¤¿ÌÜ¤âÇ¯Îð¤âÀÊÌ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê6¿Í¤ÎÃË½÷¤È¡¢¤¢¤ëÂçÊª±é½Ð²È¤Î¼ç±é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡ÖÏÆÌò¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥¢¥ë¡×¤ÎÁ´5ÏÃ¤«¤é¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´ôÏ©¤ÎÀè¤Ë5¤Ä¤Î¥É¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç´ñÌ¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢£¹õÅç·ëºÚ
º£²ó¤Ï´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢»ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤òWOWOW¤Ç¡ª¡¡ÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤«¤ó¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´ë²è¤ò¤ß¤ë¤È¡¢À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê·¯Êª¸ì¡ª¡¡·¯!?¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¸¤Ã¤È¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°ª¤ï¤«¤Ê
½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥ê¥¢½¼ºÛÈ½¡×¤ÏËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤«¤é¾ï¤Ë¡©¡¡¥Þ¡¼¥¯¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö´ñÌ¯¤Ê¡×´¶³Ð¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¤Þ¤Þ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀßÄê¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¤è¤¦¤Ç¥ê¥¢¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡Ö´ñÌ¯¤Ê¡×´¶³Ð¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£º´Æ£¾¡Íø(Âè3ÏÃ
Âè3ÏÃ¤Ï´ñÌ¯¤ÊÃæ¤Ë²¹¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤¿»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢WOWOW¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤â²¹¤«¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«°æ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òWOWOW¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢Âé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÁ´ÏÃ´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ÅÄÃæÎïÆà
º£²ó±é¤¸¤ë½÷À¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤±¤É»Å»ö¤âÂç¹¥¤¤Ê½ÐÈÇ¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡£¼«Ê¬¤¬À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À!¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¤ä¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤è¤êÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÉâ¤ÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¹¹¤Ë¡¢É×¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤âÉâµ¤¿´¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»É·ã¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À±é¤¸¤Æ¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÅ¸³«¤â¡ª¡¡¼«³Ð¤Ê¤¯´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¿Í´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾åÅÄÎµÌé
µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤È¤Æ¤âÌò¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¤µ¤ì¤ëÊý¤ÏÌò¼Ô¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ëÌò¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¡¢À¤Âå¸òÂå¤ÎÃæ¤ò¤â¤¬¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌò¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£