¶ÛµÞ¸¡¾Ú¡ª¥»¤Ï¥Ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¡Öº£¤Ïµð¿Í¤¬Ãæ¿´¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£´¾¡£°ÇÔ¤Èµð¿Í¤ò°ì½³¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬£¸Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ïµð¿Í¤Ë¿É»À¤ò¤Ê¤á¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤âÉâ¤«¤Ð¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡££³£±Ç¯Á°¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿àÌäÂêÈ¯¸Àá¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¶ÛµÞ¸¡¾Ú¤ÎÂè£³²ó¤ÏËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£²£°£²£°Ç¯¤Îµð¿Í¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤è¤ê¼å¤¤¡×¤Î¤«¡½¡½¡£
¡Úµð¿Í»´ÇÔ¡¡¥»¤Ï¥Ñ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«£¡§Á°ÅÄ¹¬Ä¹¡Û¡Öµð¿Í¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤è¤ê¼å¤¤¡×¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£¹Ç¯¡¢µð¿Í¡½¶áÅ´¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£¶áÅ´¡¦²ÃÆ£Å¯Ïº¤¬Êü¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿È¯¸À¤Ë¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ³µ¯¤·¤¿µð¿Í¤¬£³Ï¢ÇÔ¤«¤é£´Ï¢¾¡¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤Ç¥í¥Ã¥Æ£Ï£Â¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤Ï¡Ö¤¼¤ó¤¼¤ó¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤à¤·¤í¡Ø¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¡¢¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¤È¡£Åö»þ¤Î¥Ü¥¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤³¤í¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ø¥»¤Î¤ä¤Ä¤é¤ËÉé¤±¤ë¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥»¤È¥Ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï°·¤¤¤Ë³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µå¾ì¤Ë¤Ï´×¸ÅÄ»¤¬ÌÄ¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°·¤¤¤Ë¤âÅ·¤ÈÃÏ¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¤¬´°Éõ¤·¤Æ¤â¥Ù¥¿µ»ö¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ü¥¯¤¬ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤ÎËþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤³¤ì¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤«¡£¤è¡¼¤·¡ª¡Ù¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°ÅÄ»á¤Ïµð¿Í¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¡£¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¤Îµð¿Í¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµð¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤ÊµåÃÄ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£¤Î»þÂå¤ÏÅö»þ¤È¤ÏÂç¤¤¯¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ïµð¿Í¤¬Ãæ¿´¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µð¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¼ê¤ÏÌÜÎ©¤Æ¤ë¤·¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Ë¤Ïµð¿Í¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°»ÖË¾¤Î»Ò¤À¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Î¥»¤È¥Ñ¤Î³Êº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¤È¥»¤Î´Ö¤Ë°µÅÝÅª¤Ê³Êº¹¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤ÏÁ°ÅÄ»á¤â¸«¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤â¤·¤âº£Ç¯¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡©¡¡¥Ü¥¯¤Ï£´¾¡£³ÇÔ¤Çµð¿Í¤¬¾¡¤Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥í¥Ã¥Æ¤À¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³Êº¹¤Ï¤Þ¤À¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ãæ¿´¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Îµð¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤òÅÝ¤½¤¦¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÅÝ¤»¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤í¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ø¡½¡½¡£¥»¤Ë¤½¤Î´íµ¡°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤·¤½¤¦¤À¡£