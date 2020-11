(編注)本記事は「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の内容を一部含んでおります。

英語版でも「名言」だった

「今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ」

「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」において、煉獄杏寿郎は竈門炭治郎たちにこの言葉を贈った。鬼殺隊に所属する煉獄杏寿郎は、「柱」と呼ばれる、最も位の高い九名の剣士の一人である。

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編公式サイトより

そもそも、煉獄杏寿郎たち九名の剣士は、なぜ「柱(はしら)」と呼ばれるのであろうか。考えてみれば、こうした実力者を表す言葉として、「柱」というのは聞き慣れない。

以下では、「柱」という呼び名に込められた、2つの意味を考えてみたい。1つは、多くのファンが漠然と感じている意味。もう1つは、「柱」という言葉が昔から持っている意味である。

実は、「柱」という呼び名の由来を解くカギは、冒頭の名言と、意外なことに、日本の神話にある。

煉獄杏寿郎のセリフでは、「柱」という言葉に、鬼殺隊の中で最も位の高い剣士である「柱」という固有名詞としての意味と、「鬼殺隊を支える存在」という意味が込められている。

『日本国語大辞典』によると、「柱」とは、「建築物または橋・門・鳥居・その他の工作物で、直立して上部の荷重を支える細長い材」である。『鬼滅の刃』において、鬼殺隊とは鬼を滅する修羅の道を歩む組織であり、柱たちは、鬼殺隊という重き荷を一身に背負った存在として描かれている。

この「柱」という言葉がもつ固有名詞としての側面と、鬼殺隊を支える存在という側面の2つは、英語版の『鬼滅の刃』(英語タイトルは”DEMON SLAYER”)でうまく訳出されている。以下は冒頭で紹介した、煉獄杏寿郎のセリフの英訳だ。

Someday you guys will become HASHIRA and be the pillars of the Demon Slayer Corps.

英語版では、普段は「柱」は“HASHIRA”と訳されている。「柱」は固有名詞だという認識があるからである。

しかし、冒頭の煉獄杏寿郎の言葉の訳者は“ become HASHIRA(柱となれ)”と訳すだけでは済まさなかった。あわせて、“ be the pillars of the Demon Slayer Corps(鬼殺隊の支柱となれ)”と訳しているのである。煉獄杏寿郎が「柱」という言葉に込めて、竈門炭治郎たち伝えたかった2つのことを、どちらも損なうことなく表現した名訳である。

「柱」という呼び方の由来

『鬼滅の刃』に登場する柱たちの魅力は、組織の上に立ち支配するのではなく、組織を下から支えているところにある。

「柱」の由来は、「鬼殺隊という重荷を支える者」だけであろうか。もう1つの意味を探るために、日本における神話の始まりをみてみよう。

天地(あめつち)のはじめの時、高天(たかま)の原(はら)に成りませる神の名は、天御中主(あめのみなかぬし)の神。次に高御産巣日(たかみむすび)の神。次に神産巣日(かむむすび)の神。この三柱(みはしら)の神は、みな独神(ひとりがみ)に成りまして、身を隠したまひき(『古事記』)

日本の神話は、神々の世界である高天原に、天御中主神と高御産巣日神と神産巣日神の三神がうまれたところから始まる。有名な天照大御神がうまれるより、さらに以前の物語である。

ここで「三柱の神」という部分に注目していただきたい。古来、日本では神様を「一柱(ひとはしら)」「二柱(ふたはしら)」「三柱(みはしら)」と、「柱」という助数詞をつかって数えてきた。ネコを1匹2匹と数えるようなものである。

奈良時代に成立した現存最古の歴史書である、『古事記』で用いられているくらいだから、かなり古くから使われてきた助数詞である。日本文化に大きな影響を与えてきた中国にも助数詞(中国語では「量詞」)はあるが(例えば「1頭の馬」は、中国語では「一匹马」と書く)、神様を「柱」と数えることはない。

天照大神を祀っている伊勢神宮[Photo by iStock]

おもしろい証拠がある。『古事記』は、古来より口承されてきた神話の本来の意味を損なわないために、万葉仮名(すなわち日本語)と漢文(すなわち中国語)をどちらも使って記されている。

一方で、『古事記』とほぼ同時期に成立した『日本書紀』は、外国の目から見られることを意識して、当時の国際語である漢文で記されている。中国語で記された『日本書紀』では、神様に「柱」という助数詞は用いない。『古事記』で「二柱の神が…」となる場面は、『日本書紀』では「二神が…」となる。「九本の支柱」を英訳すると”nine pillars”となるようなものである。助数詞「柱」は最も古い日本の言葉の一つと言っていい。

なお、中国出身の方たち数人に尋ねたところ、(1)神様特有の助数詞はない、(2)尊敬の意を込めて、「一位神仙」「两位神仙」と、人に対しても使う「位」という量詞を使う(一位客人など)、(3)仏像さんの場合は、「一尊佛像」「两尊佛像」と、尊をよく使う、とのことであった。

鬼殺隊の「柱」たちが持つ二面性

それでは、どうして神様に用いる助数詞は、「柱」なのか?

定説と言えるほどはっきりとは分かっていないが、『数え方の辞典』には、「古く、木には神が宿ると言われたことから、日本古来の神・神体・神像を数えます」とある。ただ、神様は山そのものであったり、巨大な磐(岩)であったりすることも多いので、そのなかで、なぜ「柱」という助数詞だけが生き残ったのかという疑問も残る。

三重県二見興玉神社の夫婦岩[Photo by gettyimages]

明星大学の三橋正先生は、次のように言われている。

『日本書紀』推古28年(620)10月条に、推古天皇の父欽明天皇と母堅塩媛(きたしひめ)を埋葬した古墳を修復し、その後で氏族ごとに柱を建てさせた、とあります。ここから、「神道」というものが成立する以前の古墳時代、亡き天皇の霊を前に各氏族が柱を建ててそれぞれの神を降ろす儀礼があったと想定されます。その時、柱の数を数えて、その場に降臨した神様の数を確認していたのではないでしょうか(明星大学人文学部日本文化学科HPより)

山や岩をそのまま信仰してきた人々は、やがて神社のような社殿を造り始めた。伊勢神宮正殿には神様のよりしろであり、伊勢神宮の中心でもある心御柱(しんのみはしら)がある。神事のときに柱を立てる習慣も各地にみられ、長野県諏訪大社で立てられる御柱(おんばしら)などが有名である。

神社にしても、三橋先生の紹介にある儀礼にしても、人為的に神様のよりしろをつくろうとしたとき、最も広く行われたのが柱を建てることであり、このことが神様を数える助数詞として、「柱」が生き残った理由なのかもしれない。

「柱」という助数詞の由来はともあれ、日本において「柱」とは、神様を数える言葉である。話によると、『鬼滅の刃』の作者の吾峠呼世晴先生は、有名な神社がある地域の出身なので、神様を数える「柱」という言葉の響きは、とても身近なものであったのかもしれない。

元来、神様に使われていた「柱」という助数詞は、時代が新しくなると

大将殿にこそ君だちあまたおはすれ。〈略〉いまひとはしらはまします(『宇津保物語』藤原の君)

のように、高貴な人間にも使われるようになった。以上のように考えれば、作者は「神がかった強さをもつ剣士」という意味も含んで、「柱」という呼び名をつくったのではないか。

「柱」という言葉からは、鬼殺隊を支えるという意味と、神がかった強さという、2つの意味が読みとれる。「鬼殺隊を支える神がかった強さの剣士」、それが「柱」という呼称の由来であろう。

鬼を倒すという責務を全し、満身創痍でも刀を振るい猗窩座の左拳を止める強さをもつ煉獄杏寿郎の「柱としての二面性」を、監督の外崎春雄氏が描ききったからこそ、「劇場版「鬼滅の刃」無限列車編」は観客動員数1939万人、興行収入259億円(11/23時点)の大ヒットとなったのであろう。