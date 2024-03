下り平均速度 上り平均速度 Ping値 モバレコエアー

(Airターミナル5) 95.43Mbps 10.18Mbps 44.26ms WiMAX

(Speed Wi-Fi HOME 5G L12) 103.92Mbps 22.59Mbps 44.7ms home 5G 147.86Mbps 17.58Mbps 55.11ms WiMAX

(Galaxy 5G Mobile Wi-Fi) 65.67Mbps 14.74Mbps 53.04ms hi-ho Let’s Wi-Fi 29.74Mbps 7.99Mbps 51.3ms THE WiFi 20.86Mbps 10.72Mbps 47.38ms MONSTER MOBILE 24.01Mbps 9.57Mbps 35.04ms ゼウスWiFi 17.45Mbps 14.35Mbps 50.26ms クラウドWiFi 68.54Mbps 13.84Mbps 44.43ms どんなときもWiFi 17.81Mbps 9.01Mbps 59.39ms

※データ参考元:みんなのネット回線速度

実測平均速度を比較した10社の中でも、下り平均速度が100Mbps前後と高速なモバレコエアー、WiMAX、home 5Gはすべてホームルーターです。

モバイル回線で高速通信を求めるなら、やはりホームルーターがおすすめできるとわかります。

ただし、ホームルーターの中で、モバレコエアーは比較的速度が遅めです。

もしどうしても外出先にも持ち運んで使いたい場合は、ポケット型WiFiも提供するWiMAXの5G対応機種を選ぶといいでしょう。

モバレコエアーには月間データ容量の上限がありませんが、速度制限がまったくないわけではありません。

モバレコエアーとサービス内容が同じソフトバンクAirの公式サイトには、速度低下の条件として以下の記載がありますよ。

サービス安定提供に伴う速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。 ご利用の集中する時間帯(夜間など)は、サービス安定提供に伴う速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。 特定のエリアでネットワークが高負荷となった場合、該当エリアのお客さまについては、サービス安定提供に伴う速度制限のため、通信速度が低下する場合があります。

「ご利用の集中する時間帯」に該当する夜間は、主に19時から22時頃までで、インターネット利用者が増える「ゴールデンタイム」といわれています。

仕事や学校が終わって帰宅し、のんびりインターネットを使って楽しむ人が多い時間帯には、速度が低下してしまうこともあるので理解しておきましょう。

光回線によっては、回線の混雑を回避するための最新通信規格を用意している事業者もあるので、あまりに不便さを感じる場合は乗り換えも検討しましょう。

モバレコエアーやソフトバンクAirが利用できる提供エリアは、以下の回線の提供エリアに限られています。

たとえば、AXGP回線の場合、基本的に都市部は提供エリア内であることが多いですが、郊外や海側、山側などはエリア外の場合もありますよ。

モバレコエアーの申込前に、まずは自宅でモバレコエアーが利用できるか、エリア確認を行いましょう。

ユーザーからの口コミでもモバレコエアーの契約を検討していたのに、エリア外で申し込めなかったという人がいました。

また、エリアによっては提供エリア内でも最大通信速度が違う場合もあります。

モバレコエアーは、コンセントに差し込めばすぐにインターネットが利用できるので「自宅だけでなく、友人宅や実家に持ち運んでも利用できるのでは」と考えている人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、モバレコエアーの契約時に登録した住所以外の利用は禁止されているので、ご注意ください。

もし登録した住所以外で利用した場合、回線を提供するソフトバンク側で受信地点が判別されているので、警告の通知がメールなどで届きます。

通知を無視して登録した住所以外で利用し続けると、利用停止や強制解約の可能性もあるので、絶対にやめましょう。

実際に登録住所以外でソフトバンクAirを起動した人は、すぐに警告が来て速度制限がかかったようです。

もし、引越しなどで利用する場所が変わる場合は、My SoftBankで24時間いつでも手続きができます。

ソフトバンクショップやワイモバイルショップでも登録住所の変更ができるので、移動させる際は必ず手続きをしておきましょう。

モバレコエアーには契約期間ないので、いつ解約しても違約金はかかりません。

しかし、モバレコエアーで使うAirターミナルを購入した場合、端末代金は実質無料キャンペーンが受けられるので契約中は料金がかかりませんが、36回払いの端末代金支払い期間内に解約するとその時点でキャンペーンの適用も終了し、端末残金を一括請求されますよ。

たとえば、モバレコエアーでAirターミナル5を購入し、1年後に解約した場合の解約費用を計算してみましょう。

モバレコエアーでは月額料金の割引や端末代金の実質無料キャンペーンを行っていますが、解約した時点でキャンペーンは適用外となるので、12ヶ月で解約した場合は最低でも52,888円が請求されます。

オプションの契約状況などによってはさらに高額になる可能性もあるので、短期利用も考えているなら、端末はレンタルにするなど工夫しましょう。

モバレコエアーの端末を購入した場合は36ヶ月間の分割払い期間があるため、契約期間なしとはいえ、事実上の3年縛りになる点を理解しておきましょう。

3年間継続利用すれば、Airターミナル5の購入代金71,280円が月月割で相殺されて実質無料となるので、契約者の負担は一切ありません。

また、モバレコエアーの17,000円キャッシュバックは端末の購入が適用条件なので、長期的に利用できるなら購入したほうがお得です。

3年経過すれば、モバレコエアー自体に契約期間はないので、いつ解約しても無料ですよ。

モバレコエアーは、ソフトバンクAirと株式会社グッドラックが提供する無料メルマガ「GL プレミアムメンバーズ」がセットになったコラボ商品です。「GL プレミアムメンバーズ」は、限定コラボ特典やお得情報を不定期にメールで配信するサービスで、費用は一切かかりません。

ただし、モバレコエアーの契約と同時に自動登録となり、メルマガのみの解約はできないので覚えておきましょう。

モバレコエアーの評判や口コミ、メリットなどを紹介しましたが、結論として契約がおすすめできるのは以下の人です。

モバレコエアーがオススメなのはこんな人 無制限のインターネット環境がほしい人 自宅のみで使う人 自宅で光回線の開通工事ができない人 ソフトバンクまたはワイモバイルのスマホを利用している人 高額キャッシュバックがほしい人 3年以上利用する人

自分にとってモバレコエアーはぴったりのサービスなのか、確認してみましょう。

モバレコエアーは、1ヶ月のデータ容量に上限がありません。

どれだけ大容量のデータ通信をしても料金は定額で、細かい速度制限の条件もないので、たっぷり無制限にインターネットをしたい人におすすめです。

モバレコエアーは大型のアンテナを備えたホームルーターなので、自宅メインで利用したい人に向いています。

複数の通信機器を接続しても安定した通信ができるので、おうちの固定回線として家族や同居している人とシェアして使えますよ。

モバレコエアーは、電源プラグを自宅のコンセントに差し込むだけで、開通が完了します。

光回線の場合は開通工事が必須で、壁などに穴を開けたり、集合住宅の場合は共用部分での作業が必要だったりするので、大家さんや管理会社に連絡や許可を取らなければいけません。

モバレコエアーは部屋を傷つけたり、工事業者を家に入れたりすることもなく、届いた端末の電源を入れるだけでいいので、簡単にインターネット環境をつくりたい人も気軽に契約できます。

モバレコエアーは、ソフトバンクやワイモバイルとのセット割が利用できます。

ソフトバンクユーザーなら「おうち割 光セット」でスマホ1台あたり最大1,100円が、ワイモバイルユーザーなら「おうち割 光セット(A)」で1台あたり最大1,188円が割引されますよ。

ソフトバンクやワイモバイルのスマホをお使いなら、料金が安くなるモバレコエアーはイチオシです。

モバレコエアーでは、限定特典として17,000円の高額キャッシュバックが受け取れます。

ソフトバンクAirの公式窓口では、現金キャッシュバックを実施していないので、お得なキャンペーンを受けたい人におすすめです。

ソフトバンクAirの代理店窓口では、さらに高額なキャッシュバックを実施している場合もあるかもしれません。

しかし、モバレコエアーは利用開始から最短翌月にキャッシュバックの申請手続きを行い、月末には指定した口座に現金が振り込まれます。

モバレコエアーはキャッシュバック額が高く、申請手続きや振込のタイミングが早いのもおすすめしたいポイントです。

モバレコエアーは契約期間がないので、いつ解約しても違約金は0円ですが、端末を購入した場合は3年間継続利用しないと、端末代金の残債が請求されてしまいます。

端末購入した36回の分割払いにすれば、端末代金もキャンペーンで実質無料になるので、3年間使い続けられる人はお得に利用できます。

モバレコエアーは独自の料金割引も2年間続くので、ぜひ長期的に利用を検討してみましょう。

モバレコエアーは、5G対応のホームルーターを安く利用できておすすめですが、すべての人に向いているわけではありません。

以下のポイントに当てはまる人は、他社のホームルーターやポケット型WiFiを検討する方がおすすめですよ。

モバレコエアーがオススメできない人 速度を最重視する人 自宅以外でも持ち運んで利用したい人 ソフトバンク・ワイモバイル以外のスマホを使っている人 3年以内に解約または乗り換えの可能性がある人

インターネット回線は自分にあったサービスが人それぞれ異なるので、最善の選択ができるようおすすめできない方の特徴も解説していきましょう。

モバレコエアーの実測平均速度は下り95.43Mbps、上り10.18Mbpsと、ポケット型WiFiに比べると安定しています。

しかし、WiMAXやドコモのhome 5Gといった他社ホームルーターと比較すると、速度が劣ります。

高速通信を求めるなら、WiMAXやhome 5Gをまず候補に検討することをおすすめします。

モバレコエアーは大型のアンテナが内蔵された端末で、電源もコンセント式なので、持ち運びには向きません。

また、登録した住所以外で利用すると、利用停止や強制解約の恐れがあります。

自宅だけでなく、外出先や出張、旅行などにも持っていきたい場合は、小型で持ち運び自由なポケット型WiFiがおすすめです。

モバレコエアーでは、ソフトバンクやワイモバイルとのセット割が利用できますが、ドコモやauユーザーにとってとくにメリットはありません。

キャリアによってセット割が利用できるホームルーターがあるので、通信費の節約を考えるなら、割引が効くサービスを選びましょう。

モバレコエアーで端末購入した場合、36ヶ月の分割払い期間中に解約すると、端末代金の残債が請求されます。

端末代金の残債は高額になる場合もあり、3年間継続利用しないと損をしてしまうこともあります。

長期的に利用できるかわからない人は、モバレコエアーでレンタルを選択するか、安い金額で端末をレンタルできるポケット型WiFiを検討しましょう。

モバレコエアーは、充実したキャンペーンが用意されているのが特徴です。

2024年3月時点で、モバレコエアーで実施中の最新キャンペーンをまとめたので、適用条件などとあわせて確認してみてください。

モバレコエアー限定のキャンペーンとして大きな目玉となるのが、17,000円キャッシュバックです。

モバレコエアーのキャッシュバックは、課金開始月の翌月末に現金で振り込まれるのも大きな魅力です。

モバレコエアーのキャッシュバックは申請手続きが必要ですが、以下の流れで簡単に行えるので安心ですよ。

モバレコエアーではキャッシュバックとあわせて、独自の月額料金割引も適用されます。

「モバレコAir 特別ハッピープライスキャンペーン」は、モバレコエアーを申し込むだけで、契約者全員に自動的に割引が適用されます。

また、17,000円キャッシュバックは、クレジットカード払いや端末購入などの適用条件がありますが、料金割引は口座振替や端末レンタルでも適用されるのがうれしいポイントです。

モバレコエアーで端末購入した場合の割引額と適用後の料金は、以下のとおりです。

モバレコエアーで端末をレンタルした場合は、レンタル料金も含まれます。

割引額と月額料金は、以下のとおりです。

モバレコエアー独自の料金割引で、ソフトバンクAirが端末購入でもレンタルでも、どの窓口より安く利用できますよ。

モバレコエアーから申し込んだ場合の限定特典として、U-NEXT特別無料トライアルも受けられます。

U-NEXTは月額2,189円なので、最大6ヶ月間無料で利用できるのはお得な特典です。

特別無料トライアル中でも、U-NEXTポイントが600ptもらえるので、電子漫画や有料コンテンツも楽しめますよ。

ソフトバンクAir公式キャンペーンである「月月割」も適用されるので、端末購入を選択した人は、分割払い相当額が実質無料です。

本来モバレコエアーで利用するAirターミナル5は、本体価格が71,280円と高額なので、「月月割」で実質無料で手に入れられるのはお得です。

モバレコエアーでは、ソフトバンクまたはワイモバイルを利用している人に向けたセット割が利用できます。

ソフトバンク/ おうち割光セット ワイモバイル/ おうち割光セット(A) 割引額/1台あたり 最大1,100円 最大1,188円 ※シンプルS/M/Lの場合 キャンペーンの適用条件 モバレコエアーの新規申し込み ソフトバンクスマホを契約していること My SoftBankかソフトバンクショップ で手続きをする モバレコエアーの新規申し込み ワイモバイルスマホを契約していること My Y!mobileかワイモバイルショップ で手続きをする

割引を適用する場合は、My SoftbankかMy Y!mobileで手続きするか、またはソフトバンクショップかワイモバイルショップへ足を運びましょう。

申込者本人以外がおうち割への申し込みをする場合は、モバレコエアーの契約者本人の同意書と家族であるという証明書の提出が必要ですので注意してください。

おうち割 光セットの対象プラン・割引額一覧

おうち割は、利用中のインターネット回線と、ソフトバンクスマホまたはワイモバイルをセットで申し込むと、スマホ代がソフトバンクは毎月最大1,100円、ワイモバイルは毎月最大1,188円割引されるサービスです。

具体的な割引額は、キャリアとスマホ側で契約しているプランによって異なります。

ソフトバンクとのおうち割 光セットの割引金額と対象プランは、以下のとおりです。

契約プラン 割引額 データメリハリ無制限/データプランミニフィット+

データメリハリ/データプランミニフィット

データプラン50GB+/データプランミニ

データ定額50GBプラス/ミニモンスター

データ定額50GB/20GB/5GB

パケットし放題フラット for 4G LTE

パケットし放題フラット for 4G

4G/LTEデータし放題フラット

4Gデータし放題フラット+ 1,100円 データ定額(おてがるプラン専用)

データ定額ミニ 2GB/1GB

データ定額(3Gケータイ)

パケットし放題フラット for シンプルスマホ

(iPad専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE

(タブレット専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G 550円