ショーンの恋の行方は!?『グッド・ドクター　名医の条件』シーズン3リリース日が決定

大人気メディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3が2021年1月6日(水)よりデジタル先行配信、2月3日(水)よりDVDリリースとなることが発表された。

自閉症で天才的な能力を持つサヴァン症候群の青年ショーンが、医師として、人として成長していく姿を描く本作。シーズン3では、ショーンが初めて執刀医を任されたり、災害による不測の事態での手術や治療といった驚きの事態や症例の連続に直面。ショーンの恋の行方を含めて、彼を取り巻く人間関係が大きく変化する模様にも注目だ。

ショーンはカーリーとデートするものの、予測外のことが次々と起こってしまいデートを楽しむことができなかった。そんな時、病院にウェディングドレス姿のスザンヌが運ばれてくる。彼女のあらゆる臓器にガンが転移していることが分かり、メレンデスは手術不能と判断するが、ショーンは成功率は低いものの手術は可能と考え、スザンヌは選択を迫られることに...。





■『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3 商品情報

<セル>

DVDコンプリートBOX【初回生産限定】(12,000円+税)...2021年2月3日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜10...2021年2月3日(水)レンタル開始

<デジタル>

デジタルセル...2021年1月6日(水)先行配信スタート

デジタルレンタル...2021年1月20日(水)配信スタート

発売元・販売元:(株)ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3

©2019, 2020 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.