À®ÅÄÎ¿¡ßÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ø¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¡¢¸ø³«¤ÏÍèÇ¯3·î19Æü¤Ë
À®ÅÄÎ¿¡¢À¶¸¶²ÌÌí¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2021Ç¯3·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
À®ÅÄÎ¿¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¤Î2¿Í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤È¡¢ÉáÄÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ë½÷¡£À®ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¾ï¼±¤äÉáÄÌ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¡¦ÂçÌî¡£ À¶¸¶¤ÏSNS¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë½÷»Ò¡¦¹á½»¤ò±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Øº§Á°ÆÃµÞ¡Ù¡Ø¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Èµ¡´Ø½Æ -Â´¶È-¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ°ÅÄ¹°Æó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢À®ÅÄÎ¿¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤Î´é¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤¬ÊÂ¤Ö»Â¿·¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬ËÜºî¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë1Ëç¤À¡£
ÆÃÊó¤Ï¡¢À¶¸¶±é¤¸¤ë¹á½»¤¬¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡ªÃæ¿È¤¬¤Þ¤È¤â¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÈà½÷¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡×¤ÈÀ®ÅÄ±é¤¸¤ëÂçÌî¤Ë¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤ì¤òÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Þ¤È¤â¡©¡×¤ÈÂçÌî¤¬ÊÖ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼´Ø¸ý¥·¥ó¥´¤Ë¤è¤ë·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ìÄêÎÌÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡£¡×¤È¥Ô¥ó¥È¤¬¤º¤ì¤¿È¯¸À¤ò¤¹¤ëÂçÌî¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡Ù¤Ï2021Ç¯3·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)2020¡Ö¤Þ¤È¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤â°ì½ï¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É