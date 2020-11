ガールズグループ・NiziUが25日、『ベストアーティスト2020』に出演。12月2日発売のデビュー曲「Step and a step」を初披露した。NiziUは同日に「Step and a step」のMVを公開。すでに900万に近い再生数となり、大きな反響を得ている。『ベストアーティスト2020』19時台に登場し、「Make you happy」をパフォーマンスした際にすでにツイッター上でトレンド入りする反響を得ていたNiziUは、20時台に再度登場。MAKOが「今日はMIIHIの分まで頑張ります」と体調不良により休養中のMIIHIについてもコメントし、8名で「Step and a step」を初披露。軽やかでリズミカルなダンスパフォーマンスを見せた。パフォーマンス後、視聴者からは「NiziU素敵なパフォーマンスをありがとう」「最高すぎた」「みんな良かったよ」「デビュー曲披露お疲れ様!」など反響の声が多数ネット上にアップされた。