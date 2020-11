第63回グラミー賞のノミネーションが発表になり、ビヨンセが最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞など、最多9部門にノミネートされた。授賞式は、日本時間2021年2月1日に開催される。音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。第63回となる今回、最多9部門にノミネートされたビヨンセのほか、6部門ノミネートとなったテイラー・スウィフトが3度目の年間最優秀アルバム賞受賞となるか注目を集めている。さらに、ポスト・マローンや、同じく6部門ノミネートのデュア・リパは、主要4部門のうち3部門にノミネート。そして、日本でも人気を博すBTSの「Dynamite」が、最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)賞にノミネートされている。なお日本人では、前回に引き続きドラマー/パーカッショニストの小川慶太が、最優秀インストゥルメンツ/ヴォーカル・アレンジメント賞にノミネートされた。司会を務めるのは、人気コメディアンのトレバー・ノア。『ザ・デイリーショー』(エミー賞受賞番組)の司会者であり、グラミー賞には昨年の第62回で最優秀コメディ・アルバム部門にノミネートされたトレバー。本人は、「協会が僕にグラミー賞の舞台で歌わせてくれたり、最優秀ポップ・アルバムにノミネートしてくれたりしないのは残念だけど、司会ができるのは光栄だよ。一度ノミネートされたけど賞は獲れなかった者としては、最優秀賞に選ばれなかったアーティストたちが涙するときは肩を貸してあげられるし(コロナ禍だから、実際に肩を貸せないけどね)、自分でもうってつけの役だと思っている」と語っている。第63回グラミー賞主要4部門のノミネートアーティストは以下の通り。<年間最優秀レコード賞>『Black Parade』ビヨンセ『Colors』ブラック・ピューマズ『Rockstar』ダベイビー Featuring ロディ・リッチ『Say So』ドージャ・キャット『Everything I Wanted』ビリー・アイリッシュ『Don’t Start Now』デュア・リパ『Circles』ポスト・マローン『Savage』ミーガン・ジー・スタリオン Featuring ビヨンセ<年間最優秀アルバム賞>『Chilombo』ジェネイ・アイコ『Black Pumas(Deluxe Edition)』ブラック・ピューマズ『Everyday Life』コールドプレイ『Djesse Vol.3』ジェイコブ・コリアー『Women In Music Pt.III』ハイム『Future Nostalgia』デュア・リパ『Hollywood’s Bleeding』ポスト・マローン『Folklore』テイラー・スウィフト<年間最優秀楽曲賞>『Black Parade』ビヨンセ『The Box』ロディ・リッチ『Cardigan』テイラー・スウィフト『Circles』ポスト・マローン『Don’t Start Now』デュア・リパ『Everything I Wanted』ビリー・アイリッシュ『I Can’t Breathe』H.E.R.『If The World Was Ending』ジェイ・ピー・サックス Featuring ジュリア・マイケルズ<最優秀新人賞>イングリッド・アンドレスフィービー・ブリジャーズCHIKAノア・サイラスD・スモークドージャ・キャットケイトラナダミーガン・ジー・スタリオン第63回グラミー賞授賞式は、日本時間2021年2月1日に開催され、WOWOWにてで独占生中継される。