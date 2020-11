株式会社マーベラスより発売中の「天穂のサクナヒメ」の世界累計出荷本数(※)が、発売2週間で50万本を突破したことがわかった。

※世界累計出荷本数には、パッケージ版の出荷確定本数とダウンロード版およびSteam版(PC)の販売数を含む。

美麗グラフィックで描かれる「天穂のサクナヒメ」は「ヒノエ島」を舞台に、島を支配する鬼と闘う爽快なコンボアクションと、日本古来の伝統を取り入れた米づくりシミュレーション要素が融合したユニークな和風アクションRPGだ。

本格的な米づくり体験が話題となっている本作をぜひ、プレイしてみよう。



米は力だ!稲を育てて強くなる和風アクションRPG登場

鬼が支配する「ヒノエ島」を舞台に豊穣神サクナヒメが大暴れ!

様々な「武技」による華麗な連続攻撃と、伸縮自在の「羽衣」による縦横無尽な爽快アクションが楽しめる。

そして、本作のもう一つの特徴が「米づくり」。田起こし、田植え、収穫など一つ一つの工程を丁寧に行い良い米を収穫するほど、豊穣神サクナは強くなる!





【探索】

農具を使ったさまざまな武技を駆使して鬼退治!

伸縮自在の羽衣は移動だけではなく、鬼をつかんで投げたり攻撃も可能!



【米づくり】

田植、稲刈り、脱穀など八つの工程を行い良質の米を収穫しよう。

武神の父と豊穣神の母を持つサクナは、立派な米を育てることで強くなる。



【料理・農具づくり】

収穫した米や探索で獲得した食料を調理して食べることで、サクナの能力が一時的に上昇。

集めた素材を使い、探索を有利にする農具を開発することもできる。







プレイ動画公開中!ごはんソムリエ・森崎博之さんと一緒に「天穂のサクナヒメ」でお米づくり!

ゲーム実況者の“なむ”さんが、さまざまな専門家を呼んでゲームの世界を解説するゲーム実況動画「ゲームさんぽ」に、TEAM NACSのリーダー森崎博之さんをゲストに迎えて「天穂のサクナヒメ」のお米づくりをプレイ!



ごはんソムリエとしての専門的な角度からのお米づくり解説はもちろん、「天穂のサクナヒメ」を通して、稲作の楽しさや大変さ、お米の凄いところなど、身近だけど意外と知らないお米の魅力を熱く語っている。





【番組情報】

■【ゲームさんぽ/天穂のサクナヒメ】ごはんソムリエ・森崎博之さんと一緒にお米づくり

<「ゲームさんぽ」とは>

ゲーム実況者「なむ」が世の中のいろいろな人とゲームを「さんぽ」して世界の見え方の違いっぷりを学ぶゲーム実況シリーズとして2016年頃から活動を始める。

現在は誰でも参加できる「みんなのゲームさんぽ」コミュニュティの構築を目指して活動中。

公式サイト:https://www.saynum.com/



<出演>

■森崎 博之

演劇ユニット「TEAM NACS」メンバー。

1996年、北海学園大学演劇研究会出身の大泉・安田・戸次・音尾と共に結成。

リーダーを務め、多くの作品の脚本・演出を手がける。TEAM NACSは年々動員数を増やし、いまや日本一チケットのとれない劇団といわれる。

現在、北海道のこれからの農業について考え次世代へも発信していく番組、HBC「あぐり王国北海道NEXT」に出演中。ごはんソムリエを取得し、食育の大切さ、北海道の素晴らしさを講演会などでも発信している。



■なむ

YouTube上にて「ゲームさんぽ」と言うチャンネルを運営している動画制作者。

ゲームの世界観にマッチしたその道の専門家をゲストに迎え、プロの視点からのゲームの見え方のトークを交えながらゲームの良さを伝えるスタイルが人気。



■天の声

えーでるわいす なる

えーでるわいす こいち





【ゲーム情報】

■天穂(てんすい)のサクナヒメ

発売日:好評発売中

ジャンル:和風アクションRPG

販売:マーベラス

企画・開発:えーでるわいす

対応機種:PS4/Switch

プレイ人数:1人

< Nintendo Switch >

・パッケージ限定版 6,980円(税別)

・通常版(パッケージ/ダウンロード) 4,980円(税別)

< PS4 >

・パッケージ限定版 6,980円(税別)

・通常版(パッケージ/ダウンロード) 4,980円(税別)

・ダウンロード版デジタルデラックス 6,980円(税別)

CERO:B

公式サイト:https://www.marv.jp/special/game/sakuna/



©2020 Edelweiss. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. and Marvelous, Inc.

※ゲーム画面は、PlayStation4版の開発中のものです



