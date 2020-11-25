¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢R¡¾1¤Ëµ¤¹ç¡ÖR¡¾1»Ë¾å¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Í¥¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×¤ä¤ê¤Þ¤¹²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢R¡¾1»Ë¾å¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Í¥¿¡×¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°²óÍ¥¾¡¼Ô¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¡¢RG¤âÅÐ¾ì ¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×¤ä¤ê¤Þ¤¹²ñ¸«
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ò¤È¤ê·Ý¡×¤ò¿³ºº´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÎò10Ç¯°ÊÆâ¤ò»²²Ã»ñ³Ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢¤«¤¬²°¡¦²ì²°ÁÔÌé¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¤Þ¤¹¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡¦¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¤Ü¤ë½Î¡ÊÅÄÊÕÃÒ²Ã¡¿¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤âÅÐÃÅ¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÌîÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÎÊÖ´Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã«ËÜÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢3Ç¯Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£500Ëü¡£¥³¥Ä¥³¥Ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È·ø¼Â¤Ê»È¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÊ±Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿RG¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥é¥¹¥ÈR¡¾1¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÈäÏª¡£ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¡Ø¥¹¥ê¥ë¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¡ÖÍç¤Î·Ý¿Í¤¬¡Á¡ª¡¡³èÌö¤·¤¬¤Á¡Á¡ª¡×¡Ö¥¶¥³¥·¡Ê¥·¥ç¥¦¡Ë¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¡Á¡ª¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ½Ð¤¬¤Á¡Á¡ª¡×¤ÈÇ®¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤Ë¡ÖR¡¾1¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖTHE W¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¼¡¤ÎÇ¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«µÔ¡£±Ø¹¹ð¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏÃ¤»¤ÐÃ»¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢R¡¾1»Ë¾å¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Í¥¿¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×·è¾¡¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°²óÍ¥¾¡¼Ô¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¡¢RG¤âÅÐ¾ì ¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×¤ä¤ê¤Þ¤¹²ñ¸«
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ò¤È¤ê·Ý¡×¤ò¿³ºº´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£º£²ó¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢·ÝÎò10Ç¯°ÊÆâ¤ò»²²Ã»ñ³Ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡¢¤«¤¬²°¡¦²ì²°ÁÔÌé¡¢º°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¤Þ¤¹¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¡¦¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¤Ü¤ë½Î¡ÊÅÄÊÕÃÒ²Ã¡¿¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¯¥é¥Ö¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤âÅÐÃÅ¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÌîÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ÎÊÖ´Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢Ã«ËÜÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡£Í¥¾¡¾Þ¶â500Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢3Ç¯Ê¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£500Ëü¡£¥³¥Ä¥³¥Ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡×¤È·ø¼Â¤Ê»È¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤ÎÊ±Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿RG¤Ï¡¢Âç²ñ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢»²²Ã»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¥é¥¹¥ÈR¡¾1¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤òÈäÏª¡£ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤Î¡Ø¥¹¥ê¥ë¡Ù¤Ë¾è¤»¤Æ¡ÖÍç¤Î·Ý¿Í¤¬¡Á¡ª¡¡³èÌö¤·¤¬¤Á¡Á¡ª¡×¡Ö¥¶¥³¥·¡Ê¥·¥ç¥¦¡Ë¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¡Á¡ª¡¡¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ½Ð¤¬¤Á¡Á¡ª¡×¤ÈÇ®¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤æ¤ê¤ä¤ó¤Ï¡¢ÌîÅÄ¤Ë¡ÖR¡¾1¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖTHE W¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¼¡¤ÎÇ¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«µÔ¡£±Ø¹¹ð¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏÃ¤»¤ÐÃ»¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢R¡¾1»Ë¾å¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Í¥¿¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖR¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡×·è¾¡¤Ï¡¢2021Ç¯½Õ¤Ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡£