グローバル・ガールズグループNiziUのデビュー曲「Step and a step」のミュージックビデオが、25日解禁。“縄跳びダンス”に続く“うさぎダンス(Rabbit Dance)”を披露し、さらに活動休止中のメンバーMIIHI(ミイヒ)の笑顔も見ることができる。人気オーディション番組「Nizi Project」より、応募者1万人の中から選び抜かれたメンバーで構成されたNiziU。プレデビューとなるデジタル・ミニアルバム『Make you happy』が女性アーティスト史上初となるオリコン3部門で1位を獲得するなど、デビュー前にも関わらず数々の快挙を記録。さらに現在までにリードトラック「Make you happy」ミュージックビデオのYouTube再生回数は1億7000万回を超え、ストリーミング再生回数も、女性アーティスト最速で1億回を突破している。そんなNiziUのデビュー曲「Step and a step」は、総合プロデューサーのJ.Y. Parkが作詞・作曲した楽曲。解禁されたミュージックビデオは、白を基調にした清らかな衣装をまとったNiziUのメンバーが数々の彩り豊かなシチュエーションで繰り広げる華やかなダンスと、この映像でしか見ることができない特別なストーリーで構成されたもので、“自分らしく、自分のペースで歩んでいこう”という本楽曲のテーマにもマッチする世界観は、観る者に勇気を与え、見る者の目を引く映像となっている。サビで披露される、「Make you happy」の“縄跳びダンス”に続く特徴的なステップ、“うさぎダンス(Rabbit Dance)”も必見で、さらにラストでは、現在活動休止中のメンバーMIIHIが、メンバーに手を引かれ笑顔をみせるシーンも映し出されている。また10月には『Step and a step』FANCLUB限定 “WithU盤” のメンバーソロジャケットが公開、今月には「第71回紅白歌合戦」へに出場や初の冠番組『We NiziU!〜We need U!〜』の発表もされ、快進撃を続けるNiziUのこれからの活動に期待が高まる。NiziUデビューシングル『Step and a step』は12月2日発売。表題曲「Step and a step」は本日より先行配信開始。