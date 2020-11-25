Ž¢¡»¡»¤·¤Þ¤¹Ž£ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Â¿ÍÑ¤·Ž¤¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ¸À¤ï¤Ê¤¤"¤¢¤ë¸ÀÍÕ"
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó
»ä¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñÁêÃÌ¤Î»Å»ö¤ò25Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÜ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½3Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤ª¤É¤í¤¯¤è¤¦¤Ê»ñ»º²È¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ñ»º²È¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä°å¼Ô¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤ï¤Ð¼«±Ä¶È¤ä´ë¶È²È¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï°Õ³°¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜ¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç»ñ»º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤«¤é»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î½¬´·¤ä¹ÔÆ°¤â¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤«¤é2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤´¤È¤Ë¤½¤Î½¬´·¤È¹ÔÆ°¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»×¹Í¤ä¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¿»ä¤Î·Ð¸³¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ö»ñ»º²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤º´ë¶È²È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¢£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À®¸ù¤ÎÈëÌ©
´ë¶È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¤«¤éËÜ¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤ª¶â¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤À¤±¤Ç»ñ»º¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«¿È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅê»ñ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ðËÜ¤ÏËÜ¶È¤Ç²Ô¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ñ»º¤òºî¤Ã¤¿¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î½¬´·¤ä¹ÔÆ°¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶È¼ï¤ä»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö½¬´·¤È¹ÔÆ°¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤«¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ï¡¢
¢ ¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤
£ Éô²°¤ä´ù¤¬¤¤ì¤¤
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÈÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î½¬´·¡ ÌóÂ«¤ÏÉ¬¤º¼é¤ë
Âç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ç¡¢¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï»Å»ö¤Î¾å¤Ç¤ÎÇ¼´ü¤ä»ÙÊ§¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÌóÂ«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î°û¤ß²ñ¤ËÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¤«¡¢¥É¥¿¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÌóÂ«¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌóÂ«¤Ç¤¢¤ì¡¢·è¤·¤ÆÇË¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¿Í¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È»Å»ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¿®ÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®ÍÑ¤¬Âç»ö¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö¼Â¡¢»ä¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌóÂ«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¤·¡¢³°Éô¤Î¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÇË¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¸Ä¿Í¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤à¤·¤í²ñ¼Ò¤¬¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤ì¤ÇµëÎÁ¤¬¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼º¶È¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆóÅÙ¤È»Å»ö¤ÏÍè¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é²¿¤Ë¤â¤Þ¤·¤ÆÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´ë¶È²È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤ÆÌóÂ«¤ò¼é¤ê¤¤ë¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤ª¶â¤òÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î½¬´·¢ ¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤
»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢±Ä¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÄó°Æ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È·èÃÇ¤¬Áá¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ì¤â¤Ã¤È¤â¡È¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÇ¤êÊ¸¶ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡Í¡£
¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï·èÃÇ¤¬Áá¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬Æü¡¹¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç³µ¡¢¾å¤Î¿Í¤¬¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾å¤â¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ò¥Ø¥Ã¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¾å¤ËÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥¸¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Êª»ö¤Î·èÄê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¼Ô¤ÏÁ´¤Æ¤Î·èÄê¸¢¸Â¤ÈÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¿»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²¼¤·¤¿È½ÃÇ¤¬É¬¤º¤·¤âÀµ¤·¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤ì¤òÊ¤¤¹¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁá¤¯¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Æ¬¤¬ÎÉ¤¤¿Í¡á¼ºÇÔ¤ò³è¤«¤»¤ë¿Í
¤ª¶â»ý¤Á¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤¬Áá¤¤Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯·èÃÇ¤Ç¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÈÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¿Í¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦Æ¬¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤È¤Ï³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¹â³ØÎò¤Î¿Í¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤ÎÂ®¤¤¿Í¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸µ¡¹Æ¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤òËº¤ì¤º¡¢¼¡¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë»þ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÁÇÁá¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢·èÃÇ¤¬Áá¤¤¤È¤Ê¤¼ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÌÙ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤ï¤º¤ËºÑ¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Î²Î¤ÎÊ¸¶ç¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¤ÏÁ°È±¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌµÍý¤è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Èô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÁá¤¯»ß¤á¤ì¤ÐÈï³²¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£·èÃÇ¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Î½¬´·£ Éô²°¤ä´ù¤¬¤¤ì¤¤
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤òÏÀÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ºòº£¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÇ¼ÎÎ¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌµÂÌ¤ÊÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¾¯¤·ËÜ¼ÁÅª¤ËÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤ËÍ¿¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»×¤¦¤Ë¿È¤Î²ó¤ê¤ËÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¡¢É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»×º÷¤ËÃ¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºî¶È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤âÆÈÎ©¤·¤Æ»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é´ù¤Î¾å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¾Ê¬¤Ê¤â¤Î¤ò¼þ¤ê¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¢¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÁá¤¤·èÃÇ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ªÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿Í¤¬ËÜ¶È¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê½¬´·¤È¹ÔÆ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
Âç¹¾ ±Ñ¼ù¡Ê¤ª¤ª¤¨¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È
¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ê¥Ù¥ë¥¿¥¹ÂåÉ½ Âç¼ê¾Ú·ô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯ÆÈÎ©¡£¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥óÅù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®¡¦¹Ö±é³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¤Î¡È¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡É¤ò¤Ê¤¯¤¹ Ãù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´Ï·¸å¤ò¤¹¤´¤¹ÊýË¡¡Ù¤Û¤«¡£
----------
¡Ê·ÐºÑ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È Âç¹¾ ±Ñ¼ù¡Ë