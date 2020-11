SNSに人々の興味を引く動画や画像が日々投稿され、話題になることもあるが、海外では、生徒が教師のとあるものを検証する動画を TikTok に投稿し、反響を呼んでいる。アメリカの高校に通う男子生徒が、女性教師らが身に着けている結婚指輪のダイヤモンドが本物であるか検証する動画をTikTokに投稿し、話題になっていると海外ニュースサイト『vt.』と『UNILAD』が11月4日までに報じた。 >>コロナ感染の男性、味覚障がいを実演で伝える 生の玉ねぎやワサビをたっぷり食べる様子をTikTokに投稿<< ​​​報道によると、男子生徒は通販で、ダイヤモンドにセンサーを当てるだけで本物であるか見分ける機械を購入した。男子生徒は夫から贈られた結婚指輪を身に着けている女性教師12人に、動画のアイデアを伝え、ダイヤモンドを検証したそうだ。なお、女性教師らはダイヤモンドの検証と動画投稿を了承しており、女性教師全員が自身の結婚指輪はダイヤモンドだと認識している。男子生徒は12人の女性教師に対し検証したが、そのうちの5人が身に着けている結婚指輪のダイヤモンドは偽物だった。『vt.』は投稿された一部の動画を公開しているが、結婚指輪のダイヤモンドが本物と証明された女性教師は声を出して喜んでいたが、偽物だと証明された女性教師は「なんてこと!」と驚いたり、その場ですぐに夫に電話をして夫に説明を求めたりしている。男子生徒は動画の中でセンサーをダイヤモンドに当てる前に机に当て、センサーに不正がないことを証明している。動画は何本かに分けて投稿されているが、『UNILAD』によると、動画は合計で1000万回以上再生されているそうだ。なお、検証動画を撮影したいとの誘いをどの教師も好意的に了承し、偽物であると証明されても男子生徒に対して怒ったり責めたりしている教師はいない。動画の中では男子生徒の顔は映っているものの女性教師の顔は映されていない。このニュースが世界に広がると、ネット上では「教師の指輪を検証しようと思ったアイデアがすごい」「教師を相手にしているところがこの動画のポイント。教師が動画の撮影に協力的なところもほっこりしていてそれに癒やされて拡散された面もあると思う」「まさにカオス。知らない方が幸せな真実もある」「生徒に結婚指輪のダイヤモンドが偽物だと証明されるなんて夫にとっては迷惑な話だろう」「結婚指輪を買ってプロポーズしたくても結婚指輪を買えるほどお金がなかったのかも。自分もダイヤモンドっぽく見える結婚指輪を渡そうと思った。嘘はいけないけど、夫側の気持ちは分かる」「センサーの精度をどれほど信じていいかは疑問」などの声が挙がっていた。海外には教師との間で起きたやりとりの動画が拡散された事例がほかにもある。アメリカ・ペンシルベニア州にある大学のオンライン授業で、中年の女性教師が性差別的な発言をする男子生徒に対して自身の意見を伝える動画がTikTokに投稿され、拡散されていると海外ニュースサイト『INSIDER』が10月23日に報じた。同記事によると、同大学ではコロナ禍によりオンライン授業が実施されていたが、ジェンダーについての授業中、とある男子生徒が「女は全員、男のペニスが好きで、男のペニスがないと生きていけない」などと発言したという。その発言を聞き、オンライン授業に参加していたほかの女子生徒は言葉を失っていたが、すかさず女性教師は「私はペニスなしでここまで生きてきた」と言った。一連の様子を授業に参加していた生徒が録画し、TikTokに投稿。動画は拡散され、同記事によると1日で700万回以上再生されたという。なお、教師や発言をした男子生徒らが動画の投稿を許可していたかは不明である。当事者にとっては必ずしもいい面ばかりではないだろうが、アイデアが活かされた教師と生徒の間で繰り広げられた動画は視聴者にとっては興味深い部分が多いようだ。記事内の引用について「Student causes chaos after testing to see if his teachers' engagement rings are real」(vt.)よりhttps://vt.co/lifestyle/student-causes-chaos-after-testing-to-see-if-his-teachers-engagement-rings-are-real「Student Starts Chaos By Testing Teachers’ Engagement Rings To See If They’re Real」(UNILAD)よりhttps://www.unilad.co.uk/viral/student-starts-chaos-by-testing-teachers-engagement-rings-to-see-if-theyre-real/「A sexuality professor shut down a 'misogynistic' student in a viral TikTok, saying she has 'more experience sexually than anyone in this class'」(INSIDER)よりhttps://www.insider.com/viral-tiktok-professor-schools-student-about-sex-and-misogyny-2020-10?amp