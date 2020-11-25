¥»¥Ñ³Êº¹¤â¤Ï¤äÎòÁ³¡ª µð¿ÍÇÔÂà¤Ê¤é¡Ö£Ä£ÈÀ©Æ³ÆþÏÀ¡×²ÃÂ®¤«
¡¡Áá¤¯¤âÅÚÉ¶ºÝ¤À¡£µð¿Í¤Ï£²£´Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¡Ê¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£°¡½£´¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£³Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤¿µð¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤¯£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ²¦¼Ô¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤¬Äó¾§¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿£Ä£ÈÀ©¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¤â¤Ï¤ä¤ª¼ê¾å¤²¾õÂÖ¤À¡££¹²óÆó»à¤«¤é´Ý¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëà¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¥ê¥ì¡¼á¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£º¸ÍãÀÊ¤Î°ì³Ñ¤Ç¡Ö°ÕÃÏ¤ò¤ß¤»¤í¡×¤È¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿£ÇÅÞ¤«¤é¤Îà³åá¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢»Í»àµå¤Ê¤É£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Ê¤¬¤éÂåÂÇ¹¶Àª¤â·ÑÅêºö¤âÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¸¶´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤â¤¦Á°¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢·èÃå¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´ñÀ×¤Î£´Ï¢¾¡¤ÇµÕÅ¾ÆüËÜ°ì¤Ø¤«¤¹¤«¤ÊË¾¤ß¤Ï»Ä¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£³»î¹ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÎÏ¤Îº¹¤òÇ¡¼Â¤ËÊª¸ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤ÏÂçÉñÂæ¤Ç¤âÊª¤ª¤¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áª¼ê¸Ä¡¹¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢Á´»î¹ç¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿µð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ï½ª»ÏËÉÀï°ìÊý¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤Ëµå³¦Æâ¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥Ñ¤ÎÎÏ¤Îº¹¤Ï¤â¤¦ÎòÁ³¡£º£²ó¤Îµð¿Í¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥»¡¦¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç£Ä£ÈÀ©Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢µð¿Í¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤³¤½¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ£²°Ì¡¦ºå¿À¤Ë£·¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ò²£¹ËÁêËÐ¤Ç½³»¶¤é¤·¤¿µð¿Í¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ²¦¼Ô¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»õ¤¬Î©¤¿¤º¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥»µåÃÄ¤Ï£¸Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ°ì¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¤Ï³«ºÅ¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¸òÎ®Àï¤â¡¢¥Ñ¤Î£±£°£¹£¸¾¡£¹£¶£¶ÇÔ£¶£°Ê¬¤±¡££±£¹Ç¯¤Þ¤Ç£±£°Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¤¬¾¡¤Á±Û¤·¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ç¥Ñ£µ°Ì¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Þ¤Ç¤¬¾¡Î¨£µ³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥»¥Ñ¤Î³Êº¹¤ò½ä¤ëÍ×°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Ä£ÈÀ©¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÆ³ÆþÏÀ¤òÀ¼¹â¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿µ½ÅÏÀ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¤Þ¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñ¹â¥»Äã¡×¤Î¹½¿Þ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðà¥»¤ÎÅôá¤½¤Î¤â¤Î¤¬¾Ã¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤ÏÁ´»î¹ç¤Ç£Ä£ÈÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¤ÎÅÚÉ¶¤Ëµð¿ÍÂ¦¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤À·Á¤À¤¬¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»´¾õ¡Ä¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ë²Ì¤¬¥»¤Îº£¸å¤òº¸±¦¤¹¤ëÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£