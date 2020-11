女優の山田杏奈と山口まゆがダブル主演を務めるホラー映画『樹海村』の主題歌が、CHiCO with HoneyWorksの書き下ろし楽曲「鬼ノ森」に決まった。本作は、大ヒット映画『犬鳴村』に続く清水崇監督「恐怖の村」シリーズの第2弾。舞台となるのは、「コンパスが効かない迷いの森」「入ると何者かに襲われる」「さまざまな怨念を持ったヤバい村がある」といった都市伝説が飛び交う富士の樹海。主題歌「鬼ノ森」を手掛けたCHiCO with HoneyWorks(通称チコハニ)は、第1回「ウタカツ!」オーディションでグランプリに輝いたCHiCOとクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。『アオハライド』『銀魂』『ハイキュー!! TO THE TOP』をはじめとする数々の人気テレビアニメの主題歌を担当してきた。デビューから6年間にわたり、ライブ以外での顔出しはNG、メディアへの露出は声のみとしてきたが、今年9月にYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて初めて歌唱姿をメディアに露出。ネット上で大きな話題を呼んでトレンド入りした。初の映画主題歌に抜てきされたCHiCO with HoneyWorksは「初めてホラー映画の主題歌を歌わせていただきます。チコハニ(CHiCO with HoneyWorks)にとって新境地、どんな曲でどんな歌い方をすればより作品に寄り添えるんだろう…とコンポーザーのGomさんと沢山考えた主題歌『鬼ノ森』です。樹海村の未知なる怖さにゾクリとした後、余韻に浸りながらじっくり聴いてくださると嬉しいです!」とのコメントを寄せている。映画『樹海村』は2021年2月5日より公開。