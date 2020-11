『SCORPION』ロバート・パトリックが『ウォーキング・デッド』に出演！予告映像に登場

映画『ターミネーター2』でT-1000を演じて一躍有名になり、『X-ファイル』や『SCORPION/スコーピオン』などに出演したロバート・パトリックが、大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』シーズン10の追加エピソードに出演することが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

2021年2月28日(日)より、米AMCにて放送開始されるシーズン10の追加エピソード。そのキャストによる台本の読み合わせ映像が解禁され、『X-ファイル』のジョン・ドゲットFBI捜査官役や『スコーピオン』のケイブ・ガロを演じたロバート・パトリックが姿を見せた。

"There's still goodness in this world, you just have to look for it..."

