フリーアナウンサーの田中みな実が23日、オンラインで配信された「GQ MEN OF THE YEAR 2020」授賞式に、Snow ManやSixTONES、星野源らと共に登壇。受賞の喜びや今後女優としてチャレンジしたい作品を明かした。「GQ MEN OF THE YEAR 2020」は、ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍をみせた人物を称えるアワード。15回目を迎える今年は、授賞式が「GQ JAPAN」公式YouTube、ツイッター、TikTokアカウントにて生中継された。ブレイクスルー・ウーマン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した田中。「大変光栄です。写真集『Sincerely yours…』が評価されてのことだと思っていて、写真集チームと写真集を手にとってくださった皆さまに感謝します」と一礼。「GQ Japan」の鈴木正文編集長から「自分を変えていけるパワーを示していて、今の時代にふさわしい」と絶賛されると、田中は「一生分歩褒められました」と満面の笑みを見せた。また、司会の児嶋一哉(アンジャッシュ)やSixTONESの松村北斗、ジェシーらとトークを展開。ドラマ出演でうれしかったことを聞かれ、「エキセントリックな役柄をさせていただくことが多くて。ビジュアル的に面白く思ってもらえたみたいで、街中でお子さんに気付いてもらえるようになりました」としみじみ。また、今後は「ラブストーリーをやってみたい」とはにかみ、「いじわるな役でも、普通の人間の役をいただけたら(笑)。お仕事ですので、キスシーンでもなんでも」と女優としての覚悟を表明。また、ジェシーが同じく恋愛ものをやりたいと明かしたこともあり、児嶋から「2人で恋愛ものとかも?」と提案されると、田中は「年の差があり過ぎますからね。恋路を邪魔します(笑)」と明かし、笑いを誘っていた。星野はインスピレーション・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。受賞の感想を聞かれ、「音楽家、俳優として、今何をやるのが面白いのか、かっこいいのか、そして、自分が一番面白いと思うことを常々やっていこうと思いながら活動してきて。そのおかげでこのような素晴らしい賞をいただけてうれしい」と感慨深い様子であいさつ。話題になっている顎髭に話題が及ぶと、「伸ばし始めたら楽しくなっちゃって」と説明し、「どんどん変わっていきたい」と力強い表情で明かした。ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したSnow ManとSixTONESからはラウールと目黒蓮、松村、ジェシーが代表して登壇。ラウールは「とてもビックリしてます。うれしい」と目を輝かせ、目黒は「メンバーみんなで喜びましたし、気が引き締まる思いです」と爽やかな笑み。ジェシーは「ファンの皆さん、ジャニーさんにここに連れてきてもらいました」と感謝。鈴木編集長から国際的な活躍を期待してるとエールをおくられた松村は「裏切らないように頑張ります」と力強く誓っていた。