【Huluランキング】『シカゴ』シリーズ健闘！佳境の『エンジェルズ・シークレット』が再浮上（11月17日更新）

各地で紅葉が綺麗に色づく季節になってきましたね。オンライン動画配信サービスのHuluから、11月11日(水)から17日(火)までの1週間に最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみましょう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『Nizi Project』

2.『極主夫道』

3.『鬼滅の刃』

4.『呪術廻戦』

5.『35歳の少女』

6.『#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜』

7.『炎炎ノ消防隊』

8.『ハイキュー!! TO THE TOP』

9.『名探偵コナン』

10.『半妖の夜叉姫』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ウォーキング・デッド』

2.『マジシャンズ』

3.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

4.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

5.『シカゴ P.D.』

6.『24 -TWENTY FOUR-』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム〜』

9.『シカゴ・ファイア』

10.『エンジェルズ・シークレット』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『古代の宇宙人』

2.『サタデー・ナイト・ライブ』

3.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

4.『アメリカズ・ゴット・タレント』

5.『密着! 伝説のスーパーカー誕生の秘密』

6.『あなたの知らないワイルドなペットたち』

7.『ソーイング・ビー』

8.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

9.『ジェイミー・オリヴァーの簡単レシピ! 食材5つでおいしい料理』

10.『ジェイミー・オリヴァー15MM 〜ぼくのスマートクッキング〜』

2週続けて週間ランキングで総合部門を制したのは、『Nizi Project』。選考模様を追ったドキュメンタリーのほか、NiziUメンバー9人のロングインタビュー、そしてデビューまでに密着したHulu新番組『We NiziU!〜We need U!〜』が現在順次配信中だ。16日(月)に今年の紅白歌合戦に初出場することが発表され、12月2日のデビューに合わせて、地上波初の冠バラエティー番組『We NiziU!TV』(放送直後に、地上波では放送し切れなかった未公開部分も含めたHulu完全版も配信)も決定と、今後さらに勢いは増していくことになりそうだ。

海外ドラマ部門では、10月9日より配信開始された『シカゴ・ファイア』が6週連続、同月16日より配信中の『シカゴ P.D.』が5週連続でトップ10入り。一方で、同月23日よりスタートした『シカゴ・メッド』は現在シーズン1のみのため、まだトップ10に入ることができていない。そのほかには、シーズン1全50話のうち現在48話まで配信と、いよいよ大詰めになってきた『エンジェルズ・シークレット』が2週続けてトップ10圏内に返り咲いている。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、民放で『ハリー・ポッター』映画シリーズの一部が3週にわたって放送された影響か、ドキュメンタリー『ハリー・ポッターと魔法の歴史』が3位に登場。シリーズ1作目「ハリー・ポッターと賢者の石」出版20周年を記念した展覧会の模様を追ったり、作者J・K・ローリングへのインタビュー、キャストがモデルとなった逸話や伝説を紹介するという内容だ。また、シーズン45に続いて、大統領選もパロディにした最新のシーズン46も順次配信されている『サタデー・ナイト・ライブ』が3週続けてトップ2を維持している。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『エンジェルズ・シークレット』シーズン1 Huluで独占配信中 ©Globo/Paulo Vainer/『We NiziU!〜We need U!〜』Huluで独占配信中 © 2020 Sony Music Entertainment (Japan) Inc. / JYP Entertainment. © 2020 HJ Holdings, Inc. / NTV/『ハリー・ポッターと魔法の歴史』Huluで配信中 ©BBC 2017/『古代の宇宙人』Huluで配信中 © 2020 A&E Television Networks. All rights reserved.