¡Ú£Ê£Ã¡Û¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬Ëü´¶¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¡¡Í£°ì¤Î·üÇ°¡ÖÃæ£³½µ¥í¡¼¥Æ¡×¤Ë¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ä
¡Ö£³´§ÇÏ£³¶¯·èÀï¡×¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤â¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ëÂè£´£°²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Ê£²£¹Æü¡áÅìµþ¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¼Ç£Çµ£¸¾¡¤Î¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡ÊÌÆ£µ¡¦¹ñ»Þ¡Ë¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Û¡¼¥¹¤Î¥é¥¹¥È¥é¥ó¡£Ä¹Ç¯¡¢¤½¤Ð¤ËµïÂ³¤±¤¿¡ÖÈÖµ¼Ô¡×»³Â¼Î´»Ê¤Ï¡¢¥Ý¥¨¥à¤ò¸ý¤º¤µ¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Öº£¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ë¡£º£¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÇÏ¤¬¹Ô¤¯¡£¤µ¤é¤Ð¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡£¤µ¤é¤Ð¡È£Ö£¹¡É¥Û¡¼¥¹¤è¡×¡£Í½ªÁö¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤ÉÕ¤±¤í¡ª¡ª
¡¡¤¢¤ì¤Ï³Î¤«£²Ç¯Á°¤Î½Õ¡¢ºù²Ö¾Þ¤ÎÍâ½µ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ»Þ¥¥å¥¦¼Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¤òË¬¤ì¤¿¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤ÎÌÚ¼ÂÃ«¾ìÄ¹¤¬¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÄ´¶µ»Õ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¤Ï¶¥ÇÏ¤Î¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤à¤í¤ó¡È¤¢¤ÎÇÏ¡É¤È¤Ï¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡£¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¶²¤ë¤Ù¤·Å´ã¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¼Ç£Çµ£¸¾¡¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤È¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀºÇ½é¤Î£ÇµÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æ±Ç¯½©¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤òÀ¤³¦¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤¹¤ë»Ñ¤µ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤ÊÅ·¼ø¤ÎÌ¾ÇÏ¤â¤¤¤è¤¤¤èº£½µ¤Ç¡È¸«Ç¼¤á¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ø±Ä¤¬ÁªÂò¤·¤¿¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢£²Ç¯Á°¤ËÀ¤³¦¤ËÌ¾À¼¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿Åìµþ¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£¼çÀï¥ë¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¡¤Ã¤¿£Çµ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤¬¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤À¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ÐÁí¼ýÆÀ¾Þ¶â¤Ï£±£¹²¯±ßÄ¶¡£¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÈ´¤ÎòÂå¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢£Ê£Ò£ÁÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ÎºÂ¤â¤«¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¡£¡ÖÁ°Áö¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ë¥á¡¼¥ë¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤â¤Þ¤¿¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ£³½µ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£µ²±¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤Î¤ÏÃæ£²½µ¤ÇÄ©¤ó¤Àº£½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¡Ê£²Ãå¡Ë¤Î»ÄÁü¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Àè½µ£²£°Æü¤Î£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢µ¢¥¥å¥¦¤ÎÍâ¡¹Æü¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æî¥¦¥Ã¥É£µ¥Ï¥í¥ó£¶£·¡¦£´¡½£±£²¡¦£·ÉÃ¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¿ô»ú¡£Á°¤ò¹Ô¤¯Î½ÇÏ¤ËÂÎ¤òÊ»¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤ä¤Ï¤ê·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï·ãÁö¤·¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î¥À¥á¡¼¥¸¡£°Æ³°¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¹¶¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¼þ°Ï¤Î¤¶¤ï¤á¤¤òÈÖÆ¬³Ê¤ÎÎëÌÚ½õ¼ê¤Ï¼¡¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÉõ»¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö°ÂÅÄµÇ°¤Ï¥²¡¼¥ÈÎ¢¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥ë¥á¡¼¥ë¤â¡ÈÄ´¶µ¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿¡É¤È²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»×¤¨¤ÐºòÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡Ê£¹Ãå¡Ë¤â¤½¤¦¡£¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¥µ¥¤¥É¤¬ÇÏ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß²á¤®¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤à¤í¤ó¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÄ´À°¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÇÏ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¡£Á°Áö¤À¤Ã¤ÆÈþ±º¤Ç¤Ï£µ£°£°¥¥í¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¡Ê£´£¹£°¥¥í¤Î¡ËÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤«¤é¡£¥«¥¤¥Ð¤À¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¥Û¥ó¥È¤¹¤´¤¤ÇÏ¤À¤è¡×
¡¡»Ë¾å½é¤á¤Æ£³Æ¬¤Î£³´§ÇÏ¤¬°ìÀÆ¤Ë½¸¤¦Ì´¤Î¶¥±é¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡È£³¶¯·èÀï¡É¤Ë¼þ°Ï¤¬Ê¨¤Î©¤Ä¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î¥é¥¹¥È¤ÎµÓ¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤â¤Þ¤ÀÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï¤º¤Ã¤È£Çµ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡££³ºÐÇÏ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤¹¤Ç¤Ë£Ê£Ò£Á¡¦£Çµ£·¾¡¤òµó¤²¤ëÌ¾¼ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÈÊÌ³Ê¡É¤Ê¤Î¤À¡£¤æ¤¨¤ËÌµÇÔ¤Î£³´§ÇÏ£²Æ¬¤¹¤é¡¢²áµî¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ»ÞÄ´¶µ»Õ¤¬º£²ó¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¡£¤³¤ì¤ÏÌµÍß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯´¶¼Õ¤ÎÉ½¤ì¡£¤½¤·¤Æ¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤º¤È¤â¡¢Ìµ»ö¤Ê¤é¤ª¤Î¤º¤È·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦¡¢²æ¡¹¤Ï¡È¿À¤«¤é¤Î¼ø¤«¤êÊª¡É¤ÎÁö¤ê¤ò¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤À¡£