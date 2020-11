結婚式は新郎新婦やその家族らにとって、人生の中でも最も幸せな瞬間となるはずだが、海外では幸せである結婚式が悲惨な場となったケースがいくつかある。ロシア・ノヴォシビルスク州で、結婚式の真っ只中に33歳の新郎が36歳の新婦を殴り殺したと、海外ニュースサイト『Mirror』が10 月5日に報じた。同記事によると、同州の農村部で行われていた結婚式の最中、新郎は、新婦が新郎の男性の友人と親しそうに話しているのを目撃したという。新郎は、新婦が男性の友人と話している姿を見て嫉妬した。嫉妬した新郎は、新婦の元にすぐに向かい、新婦の髪の毛を掴んで地面に頭を叩きつけたり、新婦の腹部を殴ったりしたそうだ。ほかのゲストは新婦が新郎に殴られている姿を見ていたが、恐怖で誰も止めに入ることはできなかった。新婦は病院に運ばれたが、病院で死亡が確認されたという。新郎は駆けつけた警察によって逮捕された。暴力とは異なるものの、新婦が結婚式で精神的に傷つけられた事件も起きている。中国のとある場所で行われた結婚式で、若い新郎新婦が誓いのキスをする瞬間に、新郎の元恋人の女性がウェディングドレス姿で式場に乱入したと、海外ニュースサイト『Daily Mail Online』が2019年4月に報じた。同記事によると、新郎と新婦がまさにキスをしようとした瞬間、突然、新郎の元恋人が式場に乱入し、新郎の元に近づいて新郎の目の前にひざまずいたという。新郎があっけに取られていると、元恋人は新郎の腕を持ちながら、「全て私が悪かった」などと言った。新郎は腕を振り払ったが、元恋人は再び新郎の腕を持ち、「もう一度チャンスを与えて」と言ったという。新婦は、元恋人が新郎に対して、「もう一度チャンスを与えて」と言っているのを聞くと同時にその場を離れ、式場から姿を消したという。新郎は元恋人を振り払って新婦を追いかけた。新郎新婦が姿を消したことで、結婚式は中止されたそうだ。同じく中国では、結婚式で身内が予想外の行動に出たケースもあるようだ。中国・江蘇(こうそ)省で、結婚式の最中に新郎の父親が新婦にキスをしたと、海外ニュースサイト『Shanghaiist』が2018年2月に報じた。同記事によると、結婚式の中の演出で、新郎の父親が新婦の手を取り、式場にあるステージに向かっていたところ、新郎の父親が突然、新婦の肩に手を回し、新婦を引き寄せて新婦の唇にキスをしたという。新婦は新郎の父親を自分から引き離そうとしたが、新郎の父親は新婦の肩を力強く抱えており、新婦は身動きが取れなかった。新郎の父親が新婦にキスをしたことで、新婦の家族は激怒し、新郎の家族と揉み合いの喧嘩に発展したという。けが人が出たかどうかは分かっていない。結婚式は中止となった。なお、新郎の父親は新婦にキスをした理由について、「酒に酔っていた」と説明しているという。悪夢と化してしまった結婚式は、当事者はもちろん、家族やゲストにとっても辛い出来事として心に残り続けることだろう。記事内の引用について「Groom 'beat new bride to death' on wedding day after prison release for murder」(Mirror)よりhttps://www.mirror.co.uk/news/world-news/groom-beat-new-bride-death-22793675「Bride is left in shock after her groom's ex-girlfriend crashes their wedding wearing a bridal gown and begs him to go back to her」(Daily Mail Online)よりhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-6899363/Bride-left-shock-grooms-ex-girlfriend-crashes-wedding-wearing-bridal-gown.html「Father of groom gets drunk at wedding banquet, forces bride to kiss him on stage」(Shanghaiist)よりhttps://medium.com/shanghaiist/father-of-groom-gets-drunk-at-wedding-banquet-forces-bride-to-kiss-him-on-stage-6846fcf6d1d8