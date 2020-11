タレントでモデルのマギーが23日に自身のインスタグラムを更新。真っ赤なスポーツカーの運転席に座る彼女の姿に、ファンからは「似合いますね」「カッコいい!」「絵になりますね」などの声が相次いだ。マギーが「Me & @mclaren GT」と投稿したのは、真っ赤なマクラーレンGTの運転席に腰掛けた自身の姿を収めた写真。マギーが大好きな車をメインに展開しているYouTubeチャンネル「Beauty and the Speed」内の動画「マギーが憧れのマクラーレンを魅せる!ドライブも必見!」では、彼女がマクラーレンGTのテストドライブに挑んでいる。ガルウィングドアを開けて姿を見せるという“絵になる”写真に、ファンからは「美女は赤いスポーツカーが似合いますね」「めちゃめちゃカッコいい!」「美女とスーパーカーは絵になりますね」といったコメントが集まっている。引用:マギーのYouTubeチャンネル「Beauty and the Speed」「マギー」インスタグラム(@maggymoon)