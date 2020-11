ジャンルを問わずその年に圧倒的な活躍をみせた人物を称えるアワード「GQ MEN OF THE YEAR 2020」の受賞者が発表され、Snow ManやSixTONES、田中みな実、星野源ら11組が決定した。「GQ MEN OF THE YEAR」は、1994年に創刊の地・アメリカでスタートしたアワード。芸能、文化、スポーツ、ビジネスなど各分野で大活躍した男性と、世の男性たちにインスピレーションを与えた女性を称えることを目的とした年に一度の祭典で、現在は世界12ヵ国で実施されている。15回目を迎える今年は “もっとも輝いたヒーローたち”が選出。記念すべきアニバーサリーイヤーの今回は、「GQ JAPAN」公式YouTube、ツイッター、TikTokアカウントにて、本日23日19時30分から開催の授賞式の様⼦を⽣中継することも決定した。ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したのはSnow ManとSixTONESの2組。Snow Manは、2012年に深澤辰哉、佐久間大介、渡辺翔太、宮舘涼太、岩本照、阿部亮平で結成され、アクロバティックなダンスを武器におもに舞台で活躍。2019年、オリジナルメンバーの6人にラウール、目黒蓮、向井康二の3人が加わり、2020年にCDデビューを果たした。一方のSixTONESは、2015年に高地優吾、京本大我、田中樹、松村北斗、ジェシー、森本慎太郎の6人で結成。6人の個性が打ち出せるようにとの考えから“6つのトーン”というグループ名になった。結成当初からそれぞれが活発に個人活動も行い、2020年にCDデビューした。初の写真集『Sincerely yours…』の記録的な大ヒット、ドラマ『M 愛すべき人がいて』(テレビ朝日系)の怪演が話題となった田中は、ブレイクスルー・ウーマン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。アナウンサーやタレントのみならず、ファッション誌のモデルやテレビドラマ出演など活躍の舞台を広げている。インスピレーション・オブ・ザ・イヤー賞を受賞したのは、ドラマ『MIU404』(TBS系)に出演し、インスタグラムに投稿した楽曲「うちで踊ろう」も話題になった星野源。2020年にソロデビュー10周年を迎え、俳優としてもドラマだけでなく、映画『罪の声』など出演作品の多くが大きな話題を呼んでいる。「GQ MEN OF THE YEAR 2020」受賞者は以下の通り。・ベスト・コメディ・デュオ・オブ・ザ・イヤー賞:EXIT(お笑い芸人)・ブレイクスルー・ソング・オブ・ザ・イヤー賞:瑛人(シンガー&ソングライター )・アクティビスト・オブ・ザ・イヤー賞:大坂なおみ(プロテニスプレーヤー)・フィルム・ディレクター・オブ・ザ・イヤー賞:黒沢清(映画監督)・ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞:SixTONES(アーティスト)・ポップ・アイコン・オブ・ザ・イヤー賞:Snow Man(アーティスト)・ブレイクスルー・ウーマン・オブ・ザ・イヤー賞:田中みな実(アナウンサー、俳優)・ファッション・デザイナー・オブ・ザ・イ ヤー賞:NIGO(クリエイティブディレクター、ファッションデザイナー)・TVドラマ・ディレクター・オブ・ザ・イヤー賞:福澤克雄(ドラマ・映画監督)・インスピレーション・オブ・ザ・イヤー賞:星野源(音楽家、俳優、文筆家)・アクター・オブ・ザ・イヤー賞:本木雅弘(俳優)