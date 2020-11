ドッペルゲンガーがまた一人

また、エマ・ワトソンのそっくりさんが現れた。

ハリー・ポッターシリーズでハーマイオニー・グレンジャー役を演じた女優のエマ・ワトソン(30歳)。米国の映画情報サイト『TC Candler』が毎年発表している「世界で最も美しい顔」で2011年に第1位に選出されるなど、まさに世界が認める「美女」として人気を集めている。

誰もが憧れる“絶世の美女”だけあって、これまでもエマ・ワトソンには数々の“そっくりさん”がいることが報告されてきた。

アメリカの15歳のテニス選手「レイン・マッケンジーさん」や、スコットランドのブロガー「メーガン・フロックハートさん」など、彼女らも十分に瓜二つだったが、そんな中で「これまでで一番似ている」とネット上で話題となっているのが、イギリス在住で17歳女子高生のエラ・ノートン(Ella Norton)さんだ。

エラ・ノートンさん/@ellanortonnnnのインスタグラムより

海外のwebメディア「boredpanda」では、「An Exact Copy Of Emma Watson Was Found In The UK, And Some People Are Genuinely Confused」というタイトルでエラさんについて紹介。エマ・ワトソンにあまりに似ているとして、本当に間違える人が続出していると伝えている。

エラさんがここまで話題となったのは、インスタグラムに写真を投稿したことがきっかけ。開設後すぐに注目を集めたという彼女の投稿には「#emmawatsondoppelganger(エマ・ワトソンのドッペルゲンガー)」というタグがつけられ、一介の女子高生ながら現在では1.4万のフォロワーを誇っている。

インスタのコメントには「可愛すぎる」「私にはエマ・ワトソンとの違いがわからない」「同じ人物だろ?」など、驚きの声が寄せられている。

エラ・ノートンさん/@ellanortonnnnのインスタグラムより

同メディアの取材に対して、「若い頃からエマに似ていると言われてきたものの、自分では似ているとは思っていなかった」と語ったエラさん。ハーマイオニーと同じく「本が大好き」で、演技や歌、バレエにも精を出す17歳は、将来「人権問題や環境問題に関わる仕事がしたい」というしっかり者だ。

今後、本家エマ・ワトソンを越える影響力をもった活動家になることに期待したい。

アメリカのテニス選手「レイン・マッケンジー」

レイン・マッケンジーさん/@makenzie_raineのインスタグラムより

レイン・マッケンジーさん/@makenzie_raineのインスタグラムより

レイン・マッケンジーさん/@makenzie_raineのインスタグラムより

レイン・マッケンジーさん/@makenzie_raineのインスタグラムより

レイン・マッケンジーさん/@makenzie_raineのインスタグラムより

スコットランドの「メーガン・フロックハート」

メーガン・フロックハートさん/@meganflockhartのインスタグラムより

メーガン・フロックハートさん/@meganflockhartのインスタグラムより

本家エマ・ワトソンをあらためて確認

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages

女優のエマ・ワトソン/photo by gettyimages